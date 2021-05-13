Если жилье компактное, место для гардеробной выделить достаточно проблематично. Однако существуют интересные варианты, какие именно – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Ох, комната мечты, которую мы все видели у Кэрри Брэдшоу, и мечтали о такой же... Хотя, и каждый мужчина хотел бы, что бы его вещи хранились удобно,

– отметила Петайкина.

Как и где разместить гардеробную в квартире

Отдельная комната

Идеальную гардеробную можно создать в отдельной комнате. Это позволит использовать большую площадь и воплотить в реальность все пожелания.

Неудобные углы

Если в квартире есть неудобный угол или ниша, по словам дизайнера интерьера, это можно обыграть и сделать отличную гардеробную.

Гардеробную можно обустроить в углу / Фото decorwind

Кладовка

Многие не задумываются об этом, но старая кладовая – отличный вариант для того, чтобы создать хоть и небольшую, но удобную гардеробную.

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Небольшая кладовка станет хорошим местом для гардеробной / Фото design-homes

Спальня

Гардеробная в спальне – это очень удобно и практично. Откажитесь от большого шкафа в пользу гардеробной.

Планировка гардеробной

Если гардеробная узкая , в ней следует выделить одну стену под вешалки, другую – под полки. Так пространство будет казаться более свободным.

, в ней следует выделить одну стену под вешалки, другую – под полки. Так пространство будет казаться более свободным. В широкой гардеробной мебель можно расставить как угодно, главное – оставить место для комфортного переодевания.

Планировка гардеробной зависит от количества места / design-homes