Кімната мрії: де знайти місце для гардеробної у квартирі

Гардеробна у квартирі – ідеальне місце для зберігання особистих речей та інших предметів. Вона може знаходитися в будь-якій кімнаті чи межувати з будь-яким приміщенням.

Якщо житло компактне, місце для гардеробної виділити досить проблематично. Однак існують цікаві варіанти, які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

Читайте Облаштування балкона у квартирі: 3 безпрограшних ідеї

Ох, кімната мрії, яку ми всі бачили у Керрі Бредшоу, і мріяли про таку ж... Хоча, і кожен чоловік хотів би, аби його речі зберігалися зручно,

– зазначила Петайкіна.

Як і де розмістити гардеробну у квартирі

Окрема кімната

Ідеальну гардеробну можна створити в окремій кімнаті. Це дозволить використати велику площу й втілити в реальність всі побажання.

Незручні кути

Якщо у квартирі є незручний кут чи ніша, за словами дизайнерки інтер'єру, це можна обіграти й зробити відмінну гардеробну.

Гардеробну можна облаштувати в кутку​ / Фото decorwind

Комора

Багато хто не замислюється над цим, але стара комора – відмінний варіант для того, щоб створити хоч і невелику, але зручну гардеробну.

Цікаво Дизайн інтер'єру: 11 речей, про які ви забули

Невелика комора стане хорошим місцем для гардеробної / Фото design-homes

Спальня

Гардеробна в спальні – це дуже зручно й практично. Відмовтеся від великої шафи на користь гардеробної.

Планування гардеробної

Якщо гардеробна вузька, в ній слід виділити одну стіну під вішалки, іншу – під полиці. Так простір здаватиметься вільнішим.

У широкій гардеробній меблі можна розставити як завгодно, головне – залишити місце для комфортного переодягання.

Планування гардеробної залежить від кількості місця / design-homes