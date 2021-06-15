У Києві провернули нову аферу з житлом: яку схему використав шахрай

У Києві чоловік привласнив чужу квартиру. Зловмисник підробив документи та зареєстрував на себе об'єкт нерухомості.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі чоловікові повідомлено про підозру.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, використовуючи підроблений договір купівлі-продажу, зареєстрував право власності на квартиру, розташовану по вулиці Юліуса Фучика у місті Києві вартістю 1,2 мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні.

Житло належало жінці, яка померла. Підозрюваний надав третій особі довіреність для продажу об'єкту нерухомості.

Наразі Шевченківською окружною прокуратурою Києва мешканцю Київської області повідомлено про підозру за фактом шахрайського заволодіння квартирою на підставі підроблених документів (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

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Крім того, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються особи, які можуть бути причетними до афери. Зловмиснику, якщо його провину буде доведено, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.