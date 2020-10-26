В осінній період в інтер'єрі хочеться більше тепла і затишку. Цього можна досягти за допомогою палітри кольорів.

Які колірні поєднання актуальні, і як їх використовувати в інтер'єрі квартир і будинків, розповідає 24 канал.

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Бежевий і коричневий

Бежевий колір незалежно від його відтінку вважається теплим, тому стане прекрасною основою осіннього інтер'єру. у пару до нього можна додати коричневий. Це можуть бути дерев'яні поверхні, які дарують відчуття тепла і затишку. До цього поєднання можна додати сині, сірі або зелені акценти.

Інтер'єр заграє по-новому, якщо додати акценти / Фото lichic.des, Instagram

Помаранчевий і синій

Теплий помаранчевий колір може бути базою в інтер'єрі. До нього підійде синій або блакитний. Щоб приміщення не здавалося агресивним і кричущим, додайте білий колір (це може бути оздоблення стелі, або ж шафи, двері).

Помаранчевий і синій стали трендовими кольорами​ / Фото decolista

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Жовтий і білий

Білий колір – це класика. його можна використовувати як базу в будь-якому стилі. А ось розбавити його допоможе теплий жовтий. Використовуйте кольори у співвідношенні 60% / 30%.

Жовтий і білий відмінно поєднуються / Фото topdom

Сірий і помаранчевий

Холодний сірий колір може стати основою в кімнаті, а ось розбавити його допоможе яскравий і насичений оранжевий. Він подарує приміщенню тепло і затишок.

Сірий і помаранчевий – ідеальна пара / Фото legko

Помаранчевий і жовтий

Така компанія відмінно підійде для просторої і світлої кімнати. Теплий помаранчевий поєднується з будь-яким відтінком жовтого.

Помаранчевий та жовтий зроблять приміщення яскравим і теплим​ / Фото homester