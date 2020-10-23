Міжкімнатні двері і підлогове покриття у квартирах і будинках вибираються на кілька років, тому мають бути ретельно підібрані.

Як поєднувати підлогу і двері в інтер'єрі житлових приміщень, розповідає 24 канал.

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Колір підлоги і дверей

Для міжкімнатних дверей і підлоги можна вибрати один відтінок, проте не обов'язково, щоб це був один тон. Найважливіше правило – і підлога, і двері мають бути або в холодній, або в теплій гамі. Також можна використовувати звичний варіант – біла стеля, світлі стіни і тепла підлога. Перехід відтінків при цьому повинен бути плавним.

Обов'язкове правило – або холодна, або тепла гама / Фото pinterest

Двері, підлога і стіни

Важливо розуміти, що колір стін також має значення, адже він задає тон всьому інтер'єру. Найчастіше використовується два прийоми – невидимий (плавні переходи) або контрастний (темна підлога, яскраві стіни і білі двері, наприклад). Таким чином двері будуть виділятися і стануть акцентом в інтер'єрі.

Двері можуть бути акцентом в інтер'єрі / Фото pinterest​

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Двері і підлога: поєднання за фактурою

Слід враховувати, що фактурним має бути щось одне. Наприклад, дверне полотно, а стіни у такому разі роблять гладкими. Або ж навпаки – фактурні стіни і гладкі двері.

Вибираючи двері, захопіть з собою в магазин фрагмент підлогового покриття / Фото pinterest

Важливі нюанси

Двері з масиву дерева підійдуть до паркету

Двері з імітацією натуральної деревини відмінно поєднуються з ламінатом

Пластикові двері – пара для лінолеуму

При виборі дверей враховуйте матеріал підлоги / Фото dekoriko

Для того щоб не помилитися, вибираючи двері, візьміть з собою в магазин фрагмент підлогового покриття. Так вам буде легше підібрати йому ідеальну пару у вигляді дверей.