В осенний период в интерьере хочется больше тепла и уюта. Этого можно достичь с помощью палитры цветов.

Какие цветовые сочетания актуальны, и как их использовать в интерьере квартир и домов, рассказывает 24 канал.

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Бежевый и коричневый

Бежевый цвет независимо от его оттенка считается теплым, поэтому станет прекрасной основой осеннего интерьера. В пару к нему можно добавить коричневый. Это могут быть деревянные поверхности, которые дарят ощущение тепла и уюта. К этому сочетанию можно добавить синие, серые или зеленые акценты.

Интерьер заиграет по-новому, если добавить акценты / Фото lichic.des, Instagram

Оранжевый и синий

Теплый оранжевый цвет может быть базой в интерьере. К нему подойдет синий или голубой. Чтобы помещение не казалось агрессивным и кричащим, добавьте белый цвет (это может быть отделка потолка, или же шкафы, двери).

Оранжевый и синий стали трендовыми цветами / Фото decolista

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Желтый и белый

Белый цвет – это классика. его можно использовать в качестве базы в любом стиле. А вот разбавить его поможет теплый желтый. Используйте цвета в соотношении 60% / 30%.

Желтый и белый отлично сочетаются / Фото topdom

Серый и оранжевый

Холодный серый цвет может стать основой в комнате, а вот разбавить его поможет яркий и насыщенный оранжевый. Он подарит помещению тепло и уют.

Серый и оранжевый – идеальная пара / Фото legko

Оранжевый и желтый

Такая компания отлично подойдет для просторной и светлой комнаты. Теплый оранжевый сочетается с любым оттенком желтого.

Оранжевый и желтый сделают помещение ярким и теплым / Фото homester