Классический стиль в интерьере: чем он особенный
Классика – всегда в моде, видимо, поэтому классический стиль в интерьере является одним из самых популярных.
Классический стиль – это проверенные временем дизайнерские приемы и методы. Как он выглядит в интерьере, рассказывает 24 канал.
Интересно Контемпорари: что это за стиль интерьера и как выглядит
КлассическийОт английского classicus – образцовый. Зародился в конце XVI столетия в Западной Европе, а в XVII веке достиг пика развития.
Особенности
- Цветовая гамма – светлые оттенки (кремовый, бежевый, желтоватый). Акценты помогут создать естественные оттенки мебели из дерев.
- Основные элементы интерьера в классическом стиле – многоуровневые потолки, настенные росписи, лепнина, колонны, атланты и кариатиды.
- Напольное покрытие – паркет с завитками из ценных пород дерева.
- Мебель – резная с позотой.
- Текстиль – дорогой из шелка, шторы с кистями, подхватами.
- Декор – бронзовые светильники, картины, камин из натурального камня.
- Роскошный, элитный с множеством декоративных элементов.
- Простота и симметрия.
- Благородство и спокойствие.
Классический стиль считается образцовым в интерьере / Фото trizio
Актуально Как выглядит интерьер в стиле неоклассика: фото
Классический стиль в интерьере
В классическом стиле актуальны многоуровневые потолки, лепнина и колонны / Фото trizio