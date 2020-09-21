Классика – всегда в моде, видимо, поэтому классический стиль в интерьере является одним из самых популярных.

Классический стиль – это проверенные временем дизайнерские приемы и методы. Как он выглядит в интерьере, рассказывает 24 канал.

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Классический От английского classicus – образцовый. Зародился в конце XVI столетия в Западной Европе, а в XVII веке достиг пика развития.

Особенности

Цветовая гамма – светлые оттенки (кремовый, бежевый, желтоватый). Акценты помогут создать естественные оттенки мебели из дерев.

– светлые оттенки (кремовый, бежевый, желтоватый). Акценты помогут создать естественные оттенки мебели из дерев. Основные элементы интерьера в классическом стиле – многоуровневые потолки, настенные росписи, лепнина, колонны, атланты и кариатиды.

в классическом стиле – многоуровневые потолки, настенные росписи, лепнина, колонны, атланты и кариатиды. Напольное покрытие – паркет с завитками из ценных пород дерева.

– паркет с завитками из ценных пород дерева. Мебель – резная с позотой.

– резная с позотой. Текстиль – дорогой из шелка, шторы с кистями, подхватами.

– дорогой из шелка, шторы с кистями, подхватами. Декор – бронзовые светильники, картины, камин из натурального камня.

– бронзовые светильники, картины, камин из натурального камня. Роскошный, элитный с множеством декоративных элементов.

Простота и симметрия.

Благородство и спокойствие.

Классический стиль считается образцовым в интерьере / Фото trizio

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Классический стиль в интерьере

В классическом стиле актуальны многоуровневые потолки, лепнина и колонны / Фото trizio