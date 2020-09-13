Многие из нас длительное время откладывают ремонт, ведь этот процесс требует не только финансовых вложений и времени, но и нервов.

Когда же не обойтись без изменений и точно пора начать ремонт, рассказывает 24 канал.

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Дефекты на стенах, полу и потолке

Если у вас ламинат со сколами, линолеум ободран, а обои отваливаются – это первый признак того, что ремонт не за горами. Конечно, это могут быть косметические работы, но нужно учитывать, что со временем эти дефекты могут стать более явными и тогда расходы возрастут.

Проблемы с полом, стенами или потолком – первый звоночек: пора начинать ремонт / Фото mebel-trade

Трубы

Если у вас периодически протекают трубы – пора бить тревогу. Это серьезная проблема, которая требует оперативного вмешательства. Старайтесь ее устранить до того, как она может задеть ваших соседей. Ведь тогда затраты вырастут.

Плесень на стенах

Если на стенах появилась плесень и грибок – ремонт лучше начать незамедлительно. Эти явления не только вызывают неприятный запах, но и оказывают негативное влияние на здоровье жильцов.

С плесенью нужно бороться на начальной стадии / Фото masterok-remonta

Перебои с электричеством

Этот вопрос нужно решать незамедлительно. Мигающие светильники, горячие провода и розетки – опасная проблема. До того как начать ремонт, пригласите электрика для диагностики электросетей. Возможно, будет достаточно заменить автоматы, но порой требуется полная замена проводки.

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Морально устаревший ремонт

Если дизайну квартиры 10-15-20 лет, с уверенностью можно сказать, что он устарел. В наше время актуальна простота и элегантность. Перед тем как начинать ремонт, подберите стиль, материалы и цветовую гамму для жилья, или же воспользуйтесь услугами дизайнера.

Если жилье устарело – пора делать ремонт / Фото bn

Цветовая гамма

Со временем цвета в квартире могут надоесть или даже раздражать. В таком случае также пора делать ремонт. В новом дизайне используйте нейтральные цветовые решение, а яркими сделайте только акценты. Так вы сможете их заменить в любое время, и это не ударит существенно по бюджету.

Новый член семьи

Если у вас ожидается пополнение, без ремонта (хотя бы минимального) не обойтись. В некоторых комнатах может потребоваться просто смена обоев, а в других, возможно, и перестановка или перепланировка.