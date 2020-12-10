Кожен з нас замислювався, який же ідеальний час для ремонту в квартирі або будинку – весна, зима, літо або осінь?

Ремонтні роботи найкраще починати перед початком зими і на користь цього є 2 аргументb, пише 2lelstudio в Instagram.

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2 причини розпочинати ремонт восени

1. Дефекти в утепленні фасаду будинку

Якщо чорнові роботи в квартирі будуть проведені в холодну пору року при великій різниці температур зовнішнього і внутрішнього повітря – ви зможете розпізнати проблеми з утепленням фасаду будинку, які можуть привести до утворення конденсату, обмерзання схилів і продування у житлі. У зимовий період це можна виявити і вимагати від забудовника усунути дефекти. Влітку подібні нюанси розпізнати неможливо, а значить перша зимівля може завдати клопоту.

Взимку можна виявити проблеми з утепленням будинку / Фото remoo ⠀

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Будь-які дефекти у квартирі простіше усувати на початковому етапі, а не після завершення ремонтних робіт.​

2. Перевірка радіаторів та опалення

Якщо ви почнете ремонт у період опалювального сезону, в разі заміни радіаторів і траси опалення, ви зможете відразу ж перевірити їх працездатність, не чекаючи наступного року. Під час запуску опалення іноді потрібно налагодження приладів, спуск повітря з системи та інші маніпуляції, які можуть бути "брудними". Тому подібні питання краще вирішувати до переїзду.

Іншими словами – починати ремонт треба, коли на вулиці вже майже холодно, а закінчувати – коли тепло, – відзначили в 2lelstudio.