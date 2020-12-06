Ремонт у квартирі та будинку: названі нові способи заощадити
Ремонт у квартирі або будинку завжди забирає багато часу і коштів. Кожен з нас не раз замислювався про те, які способи економії існують.
На чому можна заощадити під час ремонтних робіт, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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На чому можна заощадити під час ремонту
- Вибираючи квартиру, звертайте увагу на оздоблення. Якщо ви купуєте житло від забудовника з оздобленням, виправлення обійдуться вам дешевше, ніж ремонт у голій бетонній коробці. У старому житловому фонді ремонт коштуватиме значно дорожче.
- Стиль. Скандинавський стиль обійдеться значно дешевше, ніж класичний.
- Для стін можна вибрати однотонні шпалери – це бюджетний варіант.
- Натяжна матова стеля – економне рішення.
- Меблі. Багато економ-позицій можна вибрати готовими (типу ІКЕА), а не робити на замовлення. Так можна пристойно заощадити.
Вибирайте житло з оздобленням – так ремонт обійдеться значно дешевше / Фото realstroyservice
Цікаво Розрахунок вартості ремонту: які пункти потрібно врахувати
- Якщо у вас "завалялися" вінтажні речі (стільці, стелаж) – сміливо використовуйте їх в інтер'єрі. Це модно і стильно.
- Плитка вітчизняних виробників обійдеться значно дешевше, ніж товар зарубіжних брендів.
- Якщо ви хочете міняти вхідні двері – замініть лише внутрішню панель.
- Дитячі меблі також можуть бути з мас-маркету.
- Декоративні елементи придивіться на AliExpress. Це також дозволить суттєво заощадити.
- Пам'ятайте про розпродажі (багато хто готовий добре поступатися) і знижки від дизайнерів.
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