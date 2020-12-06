Ремонт у квартирі або будинку завжди забирає багато часу і коштів. Кожен з нас не раз замислювався про те, які способи економії існують.

На чому можна заощадити під час ремонтних робіт, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram. Читайте Ремонт квартири своїми руками: 6 найпоширеніших помилок На чому можна заощадити під час ремонту Вибираючи квартиру, звертайте увагу на оздоблення . Якщо ви купуєте житло від забудовника з оздобленням, виправлення обійдуться вам дешевше , ніж ремонт у голій бетонній коробці. У старому житловому фонді ремонт коштуватиме значно дорожче.

. Якщо ви купуєте житло від забудовника з оздобленням, , ніж ремонт у голій бетонній коробці. У старому житловому фонді ремонт Стиль. Скандинавський стиль обійдеться значно дешевше, ніж класичний.

Скандинавський стиль ніж класичний. Для стін можна вибрати однотонні шпалери – це бюджетний варіант.

– це бюджетний варіант. Натяжна матова стеля – економне рішення.

– економне рішення. Меблі. Багато економ-позицій можна вибрати готовими (типу ІКЕА), а не робити на замовлення. Так можна пристойно заощадити. Вибирайте житло з оздобленням – так ремонт обійдеться значно дешевше / Фото realstroyservice Цікаво Розрахунок вартості ремонту: які пункти потрібно врахувати Якщо у вас "завалялися" вінтажні речі (стільці, стелаж) – сміливо використовуйте їх в інтер'єрі. Це модно і стильно.

(стільці, стелаж) – сміливо використовуйте їх в інтер'єрі. Це модно і стильно. Плитка вітчизняних виробників обійдеться значно дешевше, ніж товар зарубіжних брендів.

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