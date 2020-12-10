Каждый из нас задумывался, какое же идеальное время для ремонта в квартире или дома – весна, зима, лето или осень?

Ремонтные работы лучше всего начинать перед началом зимы и в пользу этого есть 2 аргумента, пишет 2lelstudio в Instagram.

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2 причины начинать ремонт осенью

1. Дефекты в утеплении фасада дома

Если черновые работы в квартире будут проведены в холодное время года при большой разнице температур наружнего и внутреннего воздуха – вы сможете распознать проблемы с утеплением фасада дома, которые могут привести к образованию конденсата, обледенению откосов и продуванию в жилье. В зимний период это можно выявить и потребовать от застройщика устранить дефекты. Летом подобные нюансы распознать невозможно, а значит первая зимовка может доставить хлопот.

Зимой можно выявить проблемы с утеплением дома / Фото remoo⠀

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Любые дефекты в квартире проще устранять на начальном этапе, а не по завершению ремонтных работ.

2. Проверка радиаторов и отопления

Если вы начнете ремонт в период отопительного сезона, в случае замены радиаторов и трассы отопления, вы сможете сразу же проверить их работоспособность, не дожидаясь следующего года. Во время запуска отопления иногда требуется наладка приборов, спуск воздуха из системы и прочие манипуляции, которые могут быть "грязными". Поэтому подобные вопросы лучше решать до переезда.

Другими словами – начинать ремонт надо, когда на улице уже почти холодно, а заканчивать – когда тепло, – отметили в 2lelstudio.