Багато з власників за різних причин приймають рішення виконувати ремонт квартири або будинку самостійно.

Однак часто припускаються помилок. Яких – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова у своєму Instagram.

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Всі хочуть красивий ремонт за недорого. "А ось зараз самі радіатори поміняємо, підлогу перестелимо, плитку покладе сусід, і готово! А нові двері встановить брат кума. Він, здається, собі недавно встановлював" – так весело і оптимістично починається ремонт, і до таких плачевних результатів призводить, – зазначила Дронова.

Вона пояснила, що досить часто подібний ремонт доводиться переробляти.

Які помилки зустрічаються найчастіше

Відсутність плану і концепції – той випадок, коли всі питання вирішуються "по ходу п'єси". У таких об'єктах завжди виникають проблеми – зайва шафа, нестача місця тощо.

– той випадок, коли всі питання вирішуються "по ходу п'єси". У таких об'єктах завжди виникають проблеми – зайва шафа, нестача місця тощо. Стиль дизайну інтер'єру теж необхідно продумати і вибрати заздалегідь. Визначтеся з поєднаннями кольорів, матеріалів та ін.

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