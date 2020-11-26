Ремонт квартири своїми руками: 6 найпоширеніших помилок
Багато з власників за різних причин приймають рішення виконувати ремонт квартири або будинку самостійно.
Однак часто припускаються помилок. Яких – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова у своєму Instagram.
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Всі хочуть красивий ремонт за недорого. "А ось зараз самі радіатори поміняємо, підлогу перестелимо, плитку покладе сусід, і готово! А нові двері встановить брат кума. Він, здається, собі недавно встановлював" – так весело і оптимістично починається ремонт, і до таких плачевних результатів призводить, – зазначила Дронова.
Вона пояснила, що досить часто подібний ремонт доводиться переробляти.
Які помилки зустрічаються найчастіше
- Відсутність плану і концепції – той випадок, коли всі питання вирішуються "по ходу п'єси". У таких об'єктах завжди виникають проблеми – зайва шафа, нестача місця тощо.
- Стиль дизайну інтер'єру теж необхідно продумати і вибрати заздалегідь. Визначтеся з поєднаннями кольорів, матеріалів та ін.
Наймайте професійних будівельників – це вбереже від багатьох помилок / sdelano
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- Незаконне перепланування. До того як зносити будь-які конструкції, вивчіть це питання. Це допоможе уникнути штрафів і відповідальності.
- Неправильне поєднання матеріалів. Обов'язково вивчіть всі деталі про матеріали до того, як починати роботи.
- Плануйте бюджет. Всі витрати необхідно розрахувати заздалегідь.
- Знайомі будівельники – помилка багатьох власників нерухомості. Для ремонту краще найняти готову бригаду з виконробом, який несе відповідальність за роботу майстрів, ніж запрошувати якихось знайомих без досвіду. Це позбавить від проблем у подальшому.
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