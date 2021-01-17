Колір фасадів і фартуха на кухні: як визначитися
Вибір кухні – один з найбільш складних і відповідальних процесів у ремонті квартири і будинку.
Для того щоб кухня була актуальною, потрібно врахувати кілька нюансів. Яких саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.
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Ви часто запитуєте, як бути з кольором на кухні? Коли стоїть завдання зробити кухню нейтральною, краще зробити фартух і стільницю з однакового матеріалу. На сегодняшній день кухні стали більш нейтральними і спокійниими, ніж на початку 2000-х років, – зазначила Ільяшенко.
Як зробити кухню актуальною
- Забудьте про кислотні кольорі та відтінки.
- Відмовтеся від різних картинок на кшталт лавандових полів на фартусі.
- Не використовуйте кахель з кавовими чашками та ін.
- Не беріть фасади з округленими кутами.
Відмовтеся від кислотних кольорів – це рішення застаріло / Фото pinterest
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- Якщо не хочеться однотонну кухню, можна зробити верх в одному кольорі, низ – в іншому. Це рішення є актуальним.
- Кухня – місце, де збирається вся родина, тому, вибираючи колірну гамму, можна врахувати загальну стилістику житла.
Кухня може відображати стиль житла або стати "родзинкою" / Фото dizayndoma
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