Вибір кухні – один з найбільш складних і відповідальних процесів у ремонті квартири і будинку.

Для того щоб кухня була актуальною, потрібно врахувати кілька нюансів. Яких саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.

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Ви часто запитуєте, як бути з кольором на кухні? Коли стоїть завдання зробити кухню нейтральною, краще зробити фартух і стільницю з однакового матеріалу. На сегодняшній день кухні стали більш нейтральними і спокійниими, ніж на початку 2000-х років, – зазначила Ільяшенко.

Як зробити кухню актуальною

Забудьте про кислотні кольорі та відтінки.

Відмовтеся від різних картинок на кшталт лавандових полів на фартусі.

Не використовуйте кахель з кавовими чашками та ін.

Не беріть фасади з округленими кутами.

Відмовтеся від кислотних кольорів – це рішення застаріло​ / Фото pinterest

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Якщо не хочеться однотонну кухню, можна зробити верх в одному кольорі, низ – в іншому. Це рішення є актуальним.

Кухня – місце, де збирається вся родина, тому, вибираючи колірну гамму, можна врахувати загальну стилістику житла.

Кухня може відображати стиль житла або стати "родзинкою" / Фото dizayndoma