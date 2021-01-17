Выбор кухни – один из самых сложный и ответственных процессов в ремонте квартиры и дома.

Для того чтобы кухня была актуальной, нужно учесть несколько нюансов. Каких именно – рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко в своем Instagram.

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Вы часто спрашиваете, как быть с цветом на кухне7 Когда стоит задача сделать кухню нейтральной, лучше сделать фартук и столешницу из одинакового материала. На сегодняшний день кухни стали более нейтральными и спокойными, чем в начале 2000-х годов, – отметила Ильяшенко.

Как сделать кухню актуальной

Забудьте о кислотных цветах и оттенках.

Откажитесь от различных картинок вроде лавандовых полей на фартуке.

Не используйте кафель с кофейными чашками и пр.

Не берите фасады со скругленными углами.

Откажитесь от кислотных цветов – это решение устарело / Фото pinterest

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Если не хочется однотонную кухню, можно сделать верх в одном цвете, низ – в другом. Это решение является актуальным.

Кухня – место, где собирается вся семья, поэтому, выбирая цветовую гамму, можно учесть общую стилистику жилья.

Кухня может отражать стиль жилья или стать "изюминкой" / Фото dizayndoma