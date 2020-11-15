Колір капучино в інтер'єрі: чому він такий популярний
Ремонт у квартирі займає кілька місяців, а результат, як правило, залишається на довгі роки.
Для того щоб він був актуальний, слід підбирати ті відтінки, які залишаються поза модою. Одним з таких є колір капучино, розповідає Нерухомість 24.
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Особливості
Колір капучино має карамельний відтінок, як і у популярного напою. Він не викликає роздратування і негативних емоцій, навпаки – це нейтральний варіант, за допомогою якого можна створити різні переходи у світлому і темному інтер'єрі.
У кавову палітру входять такі кольори:
- пісочний
- горіховий
- екрю
- темно-бежевий
- рожево-коричневий
- світлий глиняний
- пшеничний
- світлий хакі
- колір зів'ялого листя.
Кавова палітра насичена красивими кольорами / Фото roomester
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З чим поєднується колір капучино
Капучино – універсальний колір, якому легко знайти "партнера". Найпопулярніші комбінації:
- Капучино + різні кавові відтінки
- Капучино + білий
- Світло-коричневий + м'ятний
- Капучино + золотистий і червоний
- Капучино + сірий
- Капучино + рожевий
- Капучино + вишневий
- Капучино + відтінки зеленого
Капучино – колір, якому легко знайти "пару"/ Фото roomester
Де використовується
Крім того, його можна застосовувати в будь-яких стилях інтер'єру. Найчастіше він виступає основним кольором, але може бути і додатковим.
Як виглядає в інтер'єрі
За допомогою кольору капучино можна створити ідеальний інтер'єр / Фото roomester
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