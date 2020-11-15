Ремонт у квартирі займає кілька місяців, а результат, як правило, залишається на довгі роки.

Для того щоб він був актуальний, слід підбирати ті відтінки, які залишаються поза модою. Одним з таких є колір капучино, розповідає Нерухомість 24.

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Особливості

Колір капучино має карамельний відтінок, як і у популярного напою. Він не викликає роздратування і негативних емоцій, навпаки – це нейтральний варіант, за допомогою якого можна створити різні переходи у світлому і темному інтер'єрі.

Відтінки капучино викликають почуття захищеності і спокою як у мешканців, так і у гостей будинку.

У кавову палітру входять такі кольори:

пісочний

горіховий

екрю

темно-бежевий

рожево-коричневий

світлий глиняний

пшеничний

світлий хакі

колір зів'ялого листя.

Кавова палітра насичена красивими кольорами / Фото roomester

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З чим поєднується колір капучино

Капучино – універсальний колір, якому легко знайти "партнера". Найпопулярніші комбінації:

Капучино + різні кавові відтінки

Капучино + білий

Світло-коричневий + м'ятний

Капучино + золотистий і червоний

Капучино + сірий

Капучино + рожевий

Капучино + вишневий

Капучино + відтінки зеленого

Капучино – колір, якому легко знайти "пару"​/ Фото roomester

Де використовується

Дизайнери найчастіше використовують колір капучино як базу, адже його можна застосувати в абсолютно будь-якому приміщенні: у вітальні, у ванній, на кухні, в передпокої, в дитячій, в коридорах.

Крім того, його можна застосовувати в будь-яких стилях інтер'єру. Найчастіше він виступає основним кольором, але може бути і додатковим.

Як виглядає в інтер'єрі

За допомогою кольору капучино можна створити ідеальний інтер'єр​ / Фото roomester