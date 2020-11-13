В якому кольорі оформити вітальню: правила і нюанси вибору
Вітальня – місце збору всієї сім'ї, яке повинно бути затишним і стильним.
Для цього необхідно знайти баланс між трендами, правилами поєднання кольорів і особистими перевагами, розповідає Нерухомість 24.
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Як вибрати колір: основні правила і нюанси
- Відоме правило, яким керуються дизайнери, говорить: кольори розподіляються у пропорції 60:30:10, де 60% – основний колір, 30% – додатковий, 10% – акценти. В інтер'єрі це може виглядати наступним чином: білий, сірий і бірюзовий.
- Додатковий колір повинен гармонійно виглядати з базовим. Він може бути як спокійним, так і контрастним.
- Для правильної комбінації, використовуйте колірне коло: відтінки можуть бути сусідніми.
- Якщо ви оформляєте вітальню у темних тонах, в ній має бути якісне додаткове освітлення.
Правильний підбір кольорів забезпечить вам красиву кімнату / Фото topdom
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Важливі нюанси
- У світлих та просторих приміщеннях використовуйте фактури на фоні яскравих кольорів;
- Невиразні фактури підійдуть для маленьких кімнат та додадуть затишку;
- Дзеркальні поверхні візуально розширять приміщення;
- Глянець також піде на користь невеликим вітальням – створить відчуття свіжості та свободи.
Різні фактури роблять приміщення цікавішим / Фото topdom
Який колір може стати базовим у вітальні
- Білий. Він вдало поєднується з блакитним, синім, жовтим, зеленим, чорним, червоним та ін.
- Сірий. В інтер'єрі краще використовувати світлі його відтінки. Відмінно буде поєднуватися з жовтим, помаранчевим, бірюзовим, бежевим, сріблястим, рожевим, білим і ін.
- Бежевий. Самий універсальний варіант, який поєднується з будь-якими квітами і відтінками, і залишається поза модою.
Також основним можна використовувати інші кольори – все залежить від стилю приміщення і ваших особистих переваг.
Вибирайте кольори, виходячи з особистих побажань / Фото topdom
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