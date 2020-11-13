Вітальня – місце збору всієї сім'ї, яке повинно бути затишним і стильним.

Для цього необхідно знайти баланс між трендами, правилами поєднання кольорів і особистими перевагами, розповідає Нерухомість 24.

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Як вибрати колір: основні правила і нюанси

Відоме правило, яким керуються дизайнери, говорить: кольори розподіляються у пропорції 60:30:10 , де 60% – основний колір, 30% – додатковий, 10% – акценти. В інтер'єрі це може виглядати наступним чином: білий, сірий і бірюзовий.

яким керуються дизайнери, говорить: , де 60% – основний колір, 30% – додатковий, 10% – акценти. В інтер'єрі це може виглядати наступним чином: білий, сірий і бірюзовий. Додатковий колір повинен гармонійно виглядати з базовим . Він може бути як спокійним, так і контрастним.

повинен . Він може бути як спокійним, так і контрастним. Для правильної комбінації, використовуйте колірне коло : відтінки можуть бути сусідніми.

: відтінки можуть бути сусідніми. Якщо ви оформляєте вітальню у темних тонах, в ній має бути якісне додаткове освітлення.

Правильний підбір кольорів забезпечить вам красиву кімнату​ / Фото topdom

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Важливі нюанси

У світлих та просторих приміщеннях використовуйте фактури на фоні яскравих кольорів; Невиразні фактури підійдуть для маленьких кімнат та додадуть затишку; Дзеркальні поверхні візуально розширять приміщення; Глянець також піде на користь невеликим вітальням – створить відчуття свіжості та свободи.

Різні фактури роблять приміщення цікавішим / Фото topdom

Який колір може стати базовим у вітальні

Білий. Він вдало поєднується з блакитним, синім, жовтим, зеленим, чорним, червоним та ін.

Він вдало поєднується з блакитним, синім, жовтим, зеленим, чорним, червоним та ін. Сірий. В інтер'єрі краще використовувати світлі його відтінки. Відмінно буде поєднуватися з жовтим, помаранчевим, бірюзовим, бежевим, сріблястим, рожевим, білим і ін.

В інтер'єрі краще використовувати світлі його відтінки. Відмінно буде поєднуватися з жовтим, помаранчевим, бірюзовим, бежевим, сріблястим, рожевим, білим і ін. Бежевий. Самий універсальний варіант, який поєднується з будь-якими квітами і відтінками, і залишається поза модою.

Також основним можна використовувати інші кольори – все залежить від стилю приміщення і ваших особистих переваг.

Вибирайте кольори, виходячи з особистих побажань / Фото topdom