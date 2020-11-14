У холодну пору року особливо хочеться додати інтер'єру яскравих фарб. Для цього можна використовувати осінні відтінки.

Які з них найбільш актуальні, і допоможуть зробити інтер'єр стильним, розповідає Нерухомість 24.

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Теракотовий

Осінній теплий відтінок, який додасть приміщенню яскравості і свіжості. Це можуть бути штори, плед, оббивка дивана або пару подушок – головне – настрій.

Теплий відтінок подарує затишок приміщенню​ / Фото eremont

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Винні відтінки

Червоні, бордові, коралові і навіть сливові ноти прикрасять інтер'єр, зроблять його виразним, елегантним, розкішним і дорогим. Для правильного акценту достатньо невеликих деталей.

Винні відтінки – справжня розкіш / Фото inmyroom

Подібні відтінки виглядають дорого і стильно / Фото cozyblog

Капучино

Універсальний колір, який підійде для будь-якого приміщення і будь-якого стилю. Він прекрасно виглядає в інтер'єрі, робить його вишуканим.

Колір капучино – універсальний / Фото j.etagi

Ялиновий

Трендовий колір 2020 року. Холодний, але приємний і привертає увагу. Використовуйте його для пледа або іншого текстилю.

Цей відтінок стане відмінною компанією яскравим осіннім кольорам / Фото inmyroom

Кориця

Ще один осінній відтінок, який підійде як для маленького, так і для великого житла. Він приємний для погляду і поєднується з різноманітними кольорами, а також з різними фактурами і матеріалами.

Кориця – відтінок, який подарує настрій осені​ / Фото rem-stroitelstvo