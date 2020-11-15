Ремонт в квартире занимает несколько месяцев, а результат, как правило, остается на долгие годы.

Для того чтобы он был актуален, следует подбирать те оттенки, которые остаются вне моды. Одним из таких является цвет капучино, рассказывает Недвижимость 24.

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Особенности

Цвет капучино имеет карамельный оттенок, как и у популярного напитка. Он не вызывает раздражения и негативных эмоций, напротив – это нейтральный вариант, с помощью которого можно создать различные переходы в светлом и темном интерьере.

Оттенки капучино вызывают чувство защищенности и спокойствия как у жильцов, так и у гостей дома.

В кофейную палитру входят такие цвета:

песочный

ореховый

экрю

темно-бежевый

розово-коричневый

хра

светлый глиняный

пшеничный

светлый хаки

цвет увядших листьев.

Кофейная палитра насыщена красивыми цветами / Фото roomester

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С чем сочетается цвет капучино

Капучино – универсальный цвет, которому легко найти "партнера". Самые популярные комбинации:

Капучино + различные кофейные оттенки

Капучино + белый

Светло-коричневый + мятный

Капучино + золотистый и красный

Капучино + серый

Капучино + розовый

Капучино + вишневый

Капучино + оттенки зеленого

Капучино – цвет, которому легко найти "пару" / Фото roomester

Где используется

Дизайнеры чаще всего используют цвет капучино как базу, ведь его можно применить в абсолютно любом помещении: в гостиной, в ванной, на кухне, в прихожей, в детской, в коридорах.

Кроме того, его можно применять в любых стилях интерьера. Чаще всего он выступает основным цветом, но может быть и дополнительным.

Как выглядит в интерьере

С помощью цвета капучино можно создать идеальный интерьер / Фото roomester