Цветовая палитра – решение, от которого зависит восприятие интерьера, комфорт проживания и настроение владельцев в целом.

Какие цветовые сочетания всегда будут актуальны в интерьере квартир и домов, рассказывает Недвижимость 24.

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Черный и белый

Это классическое сочетание – всегда в моде, и отлично вписывается в любом жилье и в любом стиле. Белый занимает большую часть – это стены, потолок, габаритная мебель. Далее – дело за черным, он берет на себя 30% помещения. Главное – красивая комбинация, без перебора, а чтобы интерьер был теплее, добавьте немного дерева или же другие базовые оттенки (бежевый, серый, коричневый).

Черный и белый – классика в интерьере / Фото trizio

Синий и белый

Любой оттенок белого цвета отлично "дружит" с различными тонами синего. Обратите внимание на кобальтовый оттенок или индиго. Подобные сочетания сделают интерьер глубоким и ненавязчивым. Помните: основным выступает белый, а вот синий может стать главным акцентом. Чтобы "разбавить" интерьер, добавьте немного желтого или оранжевого. Это могут быть подушки, пледы, шторы.

К синему отлично подойдут желтые или оранжевые акценты /Фото design-homes

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Серый и розовый

Два холодных оттенка дарят красивое сочетание в интерьере. Основным возьмите серый, а вот оттеночным – розовый. Помните, что насыщенность цветов имеет важное значение. Серый может быть как очень светлым, так и теплым, а вот розовый не должен быть очень ярким. Чтобы придать интерьеру "изюминку", добавьте пару ярких теплых оттенков.

Приглушенный розовый стильно выглядит в интерьере / Фото dizainexpert