Цвета в интерьере: 3 сочетания, которые никогда не выйдут из моды
Цветовая палитра – решение, от которого зависит восприятие интерьера, комфорт проживания и настроение владельцев в целом.
Какие цветовые сочетания всегда будут актуальны в интерьере квартир и домов, рассказывает Недвижимость 24.
Интересно Цветовая палитра в маленькой гостиной: 3 лучших сочетания
Черный и белый
Это классическое сочетание – всегда в моде, и отлично вписывается в любом жилье и в любом стиле. Белый занимает большую часть – это стены, потолок, габаритная мебель. Далее – дело за черным, он берет на себя 30% помещения. Главное – красивая комбинация, без перебора, а чтобы интерьер был теплее, добавьте немного дерева или же другие базовые оттенки (бежевый, серый, коричневый).
Черный и белый – классика в интерьере / Фото trizio
Синий и белый
Любой оттенок белого цвета отлично "дружит" с различными тонами синего. Обратите внимание на кобальтовый оттенок или индиго. Подобные сочетания сделают интерьер глубоким и ненавязчивым. Помните: основным выступает белый, а вот синий может стать главным акцентом. Чтобы "разбавить" интерьер, добавьте немного желтого или оранжевого. Это могут быть подушки, пледы, шторы.
К синему отлично подойдут желтые или оранжевые акценты /Фото design-homes
Читайте Как самостоятельно сделать дизайнерскую гостиную: 3 интересных идеи
Серый и розовый
Два холодных оттенка дарят красивое сочетание в интерьере. Основным возьмите серый, а вот оттеночным – розовый. Помните, что насыщенность цветов имеет важное значение. Серый может быть как очень светлым, так и теплым, а вот розовый не должен быть очень ярким. Чтобы придать интерьеру "изюминку", добавьте пару ярких теплых оттенков.
Приглушенный розовый стильно выглядит в интерьере / Фото dizainexpert
Поделиться новостью