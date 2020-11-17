Невелика вітальня може здаватися просторою, свіжою та затишною. Для цього потрібно правильно підібрати кольори і відтінки.

Які поєднання відмінно підійдуть для маленької вітальні, розповідає Нерухомість 24.

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Білий колір є фаворитом в маленьких приміщеннях. Він візуально збільшує простір, додає затишку і свіжості. Ще одна значна перевага цього кольору – поєднання з абсолютно будь-яким відтінком.

Білий + чорний

Маленька кімната відмінно виглядатиме у холодному відтінку білого кольору. Цей варіант прекрасно підійде під будь-яке освітлення і будь-який стиль житла. Інтер'єр при цьому не буде виглядати холодним. Щоб розбавити білий, акуратно точково введіть класичний чорний. Це може бути акцентна стіна, або ж крісло, столик, пуф, килим.

Обов'язково продумайте додаткове освітлення в кімнаті, воно дозволить інтер'єру виглядати ще більш виграшно. Якщо ви хочете яскраві акценти – використовуйте кілька контрастних кольорів у декоративних елементах. Наприклад, жовті, помаранчеві або зелені подушки на дивані розбавлять інтер'єр і зроблять його м'якшим.

Білий і чорний – класика, яка "грає" в будь-якому стилі і в будь-якому приміщенні / Фото yellowhome

Білий + синій

Трендове поєднання, популярність якого продовжує зростати. Гарний темно-синій відтінок служить прекрасним акцентом для білого тла. Можна зробити акцентну стіну (вибирайте матову фарбу, вона додасть приміщенню шику і вишуканості). Також відмінно виглядає темно-синя оббивка дивана, стільців, текстиль (плед, килим або штори). Для того щоб поєднання не виглядало нудним, додайте до холодного інтер'єру теплий жовтий колір.

Поєднання білого і синього стало трендовим в інтер'єрі​ / Фото dizajninfo

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Білий + зелений

Поєднання білого з зеленим – варіант, який освіжить вітальню, наповнить її теплом і затишком. Важливо правильно підібрати відтінок зеленого кольору – саме від нього буде залежати характер і загальне сприйняття кімнати. Це може бути насичений смарагдовий, або салатовий, або просто класичний зелений. Подібні варіанти відмінно поєднуються з елементами з дерева. У вигляді декору можна використовувати живі рослини. Головне – не перестаратися з яскравими контрастами.

Білий і зелений роблять приміщення свіжим​ / Фото inmyroom