Кто-то любит темные цвета, а кто-то выбирает натуральные оттенки. Какие тона популярны в 2021 году и часто встречаются в дизайн-проектах – читайте ниже.

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Какие цвета актуальны в интерьере в 2021

Глубокий синий

Сложные насыщенные цвета пользуются популярностью как среди дизайнеров интерьера, так и среди владельцев жилья. Одним из таких является глубокий синий. Считается, что он снимает напряжение и усталость, а также нормализует давление. Кроме того, синий цвет дорого выглядит и делает интерьер благородным и изысканным. Его можно использовать как для отделки стен, так и для акцентов. Например, можно подобрать красивые шторы, покрывало, подушки и пр.

Глубокий синий любят как владельцы жилья, так и дизайнеры интерьера / Фото pinterest

Горчичный

Горчичный оттенок уже не первый год находится на пике популярности. Он прекрасно выглядит в интерьере и способен вписаться в любой стиль дизайна. Горчичный отлично сочетается с бежево-серыми и оливковыми оттенками и чаще всего используется для акцентных деталей – мягкой мебели, текстиля и предметов декора.

Горчичный цвет стал любимым для многих / Фото pinterest

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Желтый

Как известно, Международный исследовательский институт Pantone назвал желтый одним из цветов 2021 года. Этот сочный и жизнерадостный цвет вдохнет жизнь в любой интерьер, сделает его теплым и свежим. Для того чтобы не переусердствовать, дополните его спокойным серым, бежевым или нейтральным белым.

Желтый цвет сделает помещение теплым и ярким / Фото pinterest

Лососевый

Этот оттенок совсем недавно стал очень востребованным. Он теплый и одновременно сдержанный. Лососевый позволяет оживить интерьер, но если хочется спокойное помещение, можно разбавить его серыми тонами.

Лососевый оттенок сменил модный пудровый / Фото pinterest