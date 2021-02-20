Кольорова затирка в інтер'єрі: особливості, плюси і мінуси
Оформляючи ванну кімнату, хочеться, щоб вона була не тільки функціональною, але і стильною.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Допомогти в цьому може кольорова затирка. Які особливості, переваги і недоліки кольоровий затирки – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Затирка... Здається, що може бути легшим, ніж вибрати колір затирки, і навіщо взагалі на неї звертати увагу, але насправді, така деталь, як колір затирки може змінити ремонт, а в деяких випадках навіть зіпсувати,
– зазначила Петайкіна.
Кольорова затирка: особливості та нюанси
Затирка може бути:
- об'єднуючою (колір в тон плитки);
- декоративною (яскрава або кольорова).
Затирка в колір дозволяє створити ефект моноліту і безшовності.
Що дає кольорова затирка? Це декоративне рішення, гра форм. Підкреслити цікаву форму або викладення плитки. Це стане відмінним дизайнерським рішенням,
– додала Петайкіна.
Цветная затирка – декоративное решение / Фото pinterest
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- За допомогою кольорової затирки можна зробити акцент в інтер'єрі. Він повинен поєднуватися з іншими відтінками у приміщенні.
- Кольорова затирка дозволяє візуально змінити тон плитки, зробивши її світлішою або темнішою – враховуйте ці моменти під час ремонту.
- Декоративну роль також відіграє ширина шва. За словами дизайнерки інтер'єру, це може бути кольорова ниточка 1-2 мм або шов в 4-5 мм. Таким чином, фоном може стати не плитка, а шов.
Кольорова затирка підходить для плиток цікавих форм і малих форматів. Велика плитка з кольоровою затиркою, швидше за все, не матиме належного ефекту,
– резюмувала Анна Петайкина.
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