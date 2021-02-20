Оформляючи ванну кімнату, хочеться, щоб вона була не тільки функціональною, але і стильною.

Допомогти в цьому може кольорова затирка. Які особливості, переваги і недоліки кольоровий затирки – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Затирка... Здається, що може бути легшим, ніж вибрати колір затирки, і навіщо взагалі на неї звертати увагу, але насправді, така деталь, як колір затирки може змінити ремонт, а в деяких випадках навіть зіпсувати,

– зазначила Петайкіна.

Кольорова затирка: особливості та нюанси

Затирка може бути:

об'єднуючою (колір в тон плитки);

декоративною (яскрава або кольорова).

Затирка в колір дозволяє створити ефект моноліту і безшовності.

Що дає кольорова затирка? Це декоративне рішення, гра форм. Підкреслити цікаву форму або викладення плитки. Це стане відмінним дизайнерським рішенням,

– додала Петайкіна.

Цветная затирка – декоративное решение / Фото pinterest

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За допомогою кольорової затирки можна зробити акцент в інтер'єрі . Він повинен поєднуватися з іншими відтінками у приміщенні.

. Він повинен поєднуватися з іншими відтінками у приміщенні. Кольорова затирка дозволяє візуально змінити тон плитки , зробивши її світлішою або темнішою – враховуйте ці моменти під час ремонту.

, зробивши її світлішою або темнішою – враховуйте ці моменти під час ремонту. Декоративну роль також відіграє ширина шва. За словами дизайнерки інтер'єру, це може бути кольорова ниточка 1-2 мм або шов в 4-5 мм. Таким чином, фоном може стати не плитка, а шов.

Вибирати колір затирки потрібно лише після того, як основна плитка вже наклеєна, і ви оцінили її колір, тон, температуру і відтінок при штучному освітленні.

Кольорова затирка підходить для плиток цікавих форм і малих форматів. Велика плитка з кольоровою затиркою, швидше за все, не матиме належного ефекту,

– резюмувала Анна Петайкина.