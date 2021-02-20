Оформляя ванную комнату, хочется, чтобы она была не только функциональной, но и стильной. Помочь в этом может цветная затирка.

Какие особенности, преимущества и недостатки цветной затирки – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Затирка... Кажется, что может быть легче, чем выбрать цвет затирки, и зачем вообще на нее обращать внимание, но на самом деле, такая деталь, как цвет затирки может преобразить ремонт, а в некоторых случаях даже испортить,

– отметила Петайкина.

Цветная затирка: особенности и нюансы

Затирка может быть:

объединяющей (цвет в тон плитки);

декоративной (яркая или цветная).

Затирка в цвет позволяет создать эффект монолита и бесшовности.

Что дает цветная затирка? Это декоративное решение, игра форм. Подчеркнуть интересную форму или выкладку плитки. Это станет отличным дизайнерским решением,

– добавила Петайкина.

Цветная затирка – декоративное решение / Фото pinterest

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С помощью цветной затирки можно сделать акцент в интерьере . Он должен сочетаться с другими оттенками в помещении.

. Он должен сочетаться с другими оттенками в помещении. Цветная затирка позволяет визуально изменить тон плитки , сделав ее светлее или темнее – учитывайте эти моменты во время ремонта.

, сделав ее светлее или темнее – учитывайте эти моменты во время ремонта. Декоративную роль также играет ширина шва. По словам дизайнера интерьера, это может быть цветная ниточка 1-2 мм или шов в 4-5 мм. Таким образом, фоном может стать не плитка, а шов.

Выбирать цвет затирки нужно только после того, как основная плитка уже наклеена, и вы оценили ее цвет, тон, температуру и оттенок при искусственном освещении.

Цветная затирка подходит для плиток интересных форм и малых форматов. Большая плитка с цветной затиркой, скорее всего, не будет иметь должный эффект,

– резюмировала Анна Петайкина.