Цветная затирка в интерьере: особенности, плюсы и минусы
Оформляя ванную комнату, хочется, чтобы она была не только функциональной, но и стильной. Помочь в этом может цветная затирка.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Какие особенности, преимущества и недостатки цветной затирки – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Затирка... Кажется, что может быть легче, чем выбрать цвет затирки, и зачем вообще на нее обращать внимание, но на самом деле, такая деталь, как цвет затирки может преобразить ремонт, а в некоторых случаях даже испортить,
– отметила Петайкина.
Цветная затирка: особенности и нюансы
Затирка может быть:
- объединяющей (цвет в тон плитки);
- декоративной (яркая или цветная).
Затирка в цвет позволяет создать эффект монолита и бесшовности.
Что дает цветная затирка? Это декоративное решение, игра форм. Подчеркнуть интересную форму или выкладку плитки. Это станет отличным дизайнерским решением,
– добавила Петайкина.
Цветная затирка – декоративное решение / Фото pinterest
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- С помощью цветной затирки можно сделать акцент в интерьере. Он должен сочетаться с другими оттенками в помещении.
- Цветная затирка позволяет визуально изменить тон плитки, сделав ее светлее или темнее – учитывайте эти моменты во время ремонта.
- Декоративную роль также играет ширина шва. По словам дизайнера интерьера, это может быть цветная ниточка 1-2 мм или шов в 4-5 мм. Таким образом, фоном может стать не плитка, а шов.
Цветная затирка подходит для плиток интересных форм и малых форматов. Большая плитка с цветной затиркой, скорее всего, не будет иметь должный эффект,
– резюмировала Анна Петайкина.
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