Кольорова затирка в інтер'єрі: особливості, плюси і мінуси

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Оформляючи ванну кімнату, хочеться, щоб вона була не тільки функціональною, але і стильною.
Допомогти в цьому може кольорова затирка. Які особливості, переваги і недоліки кольоровий затирки – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Затирка... Здається, що може бути легшим, ніж вибрати колір затирки, і навіщо взагалі на неї звертати увагу, але насправді, така деталь, як колір затирки може змінити ремонт, а в деяких випадках навіть зіпсувати,
– зазначила Петайкіна.
Затирка в колір дозволяє створити ефект моноліту і безшовності.
Що дає кольорова затирка? Це декоративне рішення, гра форм. Підкреслити цікаву форму або викладення плитки. Це стане відмінним дизайнерським рішенням,
– додала Петайкіна.
Цветная затирка – декоративное решение / Фото pinterest
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Кольорова затирка підходить для плиток цікавих форм і малих форматів. Велика плитка з кольоровою затиркою, швидше за все, не матиме належного ефекту,
– резюмувала Анна Петайкина.