Кольорова затирка в інтер'єрі: особливості, плюси і мінуси

20 лютого 2021 , 19:36
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Інстаграм Анни Петайкіної

Оформляючи ванну кімнату, хочеться, щоб вона була не тільки функціональною, але і стильною.

Допомогти в цьому може кольорова затирка. Які особливості, переваги і недоліки кольоровий затирки – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Затирка... Здається, що може бути легшим, ніж вибрати колір затирки, і навіщо взагалі на неї звертати увагу, але насправді, така деталь, як колір затирки може змінити ремонт, а в деяких випадках навіть зіпсувати,
– зазначила Петайкіна.

Кольорова затирка: особливості та нюанси

Затирка може бути:

  • об'єднуючою (колір в тон плитки);
  • декоративною (яскрава або кольорова).

Затирка в колір дозволяє створити ефект моноліту і безшовності.

Що дає кольорова затирка? Це декоративне рішення, гра форм. Підкреслити цікаву форму або викладення плитки. Це стане відмінним дизайнерським рішенням,
– додала Петайкіна.

Цветная затирка – декоративное решение / Фото pinterest

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  • За допомогою кольорової затирки можна зробити акцент в інтер'єрі. Він повинен поєднуватися з іншими відтінками у приміщенні.
  • Кольорова затирка дозволяє візуально змінити тон плитки, зробивши її світлішою або темнішою – враховуйте ці моменти під час ремонту.
  • Декоративну роль також відіграє ширина шва. За словами дизайнерки інтер'єру, це може бути кольорова ниточка 1-2 мм або шов в 4-5 мм. Таким чином, фоном може стати не плитка, а шов.
Вибирати колір затирки потрібно лише після того, як основна плитка вже наклеєна, і ви оцінили її колір, тон, температуру і відтінок при штучному освітленні.

Кольорова затирка підходить для плиток цікавих форм і малих форматів. Велика плитка з кольоровою затиркою, швидше за все, не матиме належного ефекту,
– резюмувала Анна Петайкина.