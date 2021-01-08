Кольорові акценти в інтер'єрі: навіщо вони потрібні і як правильно використовувати
Для того щоб інтер'єр вашого житла був особливим і мав свій характер – використовуйте акценти.
Як це зробити правильно, щоб не переборщити, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.
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Красивий інтер'єр – як картина. Око неодмінно на чимусь зупиняється, і ми помічаємо якісь деталі, щось індивідуальне. Це називається акцент в інтер'єрі. Тільки те приміщення, в якому правильно розставлені акценти, здатне справити враження, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Щоб розставити акценти в інтер'єрі, керуйтеся головним правилом:
- 60% – основний колір,
- 30% – додатковий колір або відтінки основного кольору,
- 10% – акцентний колір.
Для того щоб акцент був унікальним, досить достатньо лише кількох деталей третього кольору.
Акцент зробить приміщення унікальним / Фото domosedi
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Акцентна стіна
Дозволить створити стильний контраст в інтер'єрі. Для цього можна використовувати фарбу, шпалери, фактурні матеріали, стінові панелі та ін.
Акцент на меблях
Це може бути незвичайна форма меблів або просто яскравий диван / крісло. Подібний прийом створить правильний настрій.
Картина
Зображення може підкреслити інтер'єр в будь-якому стилі.
Декоративні елементи
Різні вази, панно, вазони з рослинами, цікаві світлові рішення стануть родзинкою, яка вносить індивідуальність.
Текстиль
З його допомогою можна створити будь-який колірний акцент. Крім того, текстиль можна замінити у будь-який момент.
Посуд
Сервіруйте стіл в акцентному кольорі. Це стане оригінальним акцентом в інтер'єрі.
Невелика порада: не захоплюйтеся всім і відразу, краще поступово щось вносити і змінювати, тоді інтер'єр завжди буде актуальним, – додали дизайнери інтер'єру.
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