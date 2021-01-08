Для того щоб інтер'єр вашого житла був особливим і мав свій характер – використовуйте акценти.

Як це зробити правильно, щоб не переборщити, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.

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Красивий інтер'єр – як картина. Око неодмінно на чимусь зупиняється, і ми помічаємо якісь деталі, щось індивідуальне. Це називається акцент в інтер'єрі. Тільки те приміщення, в якому правильно розставлені акценти, здатне справити враження, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Щоб розставити акценти в інтер'єрі, керуйтеся головним правилом:

60% – основний колір,

– основний колір, 30% – додатковий колір або відтінки основного кольору,

– додатковий колір або відтінки основного кольору, 10% – акцентний колір.

Для того щоб акцент був унікальним, досить достатньо лише кількох деталей третього кольору.

Акцент зробить приміщення унікальним / Фото domosedi

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Акцентна стіна

Дозволить створити стильний контраст в інтер'єрі. Для цього можна використовувати фарбу, шпалери, фактурні матеріали, стінові панелі та ін.

Акцент на меблях

Це може бути незвичайна форма меблів або просто яскравий диван / крісло. Подібний прийом створить правильний настрій.

Картина

Зображення може підкреслити інтер'єр в будь-якому стилі.

Декоративні елементи

Різні вази, панно, вазони з рослинами, цікаві світлові рішення стануть родзинкою, яка вносить індивідуальність.

Текстиль

З його допомогою можна створити будь-який колірний акцент. Крім того, текстиль можна замінити у будь-який момент.

Посуд

Сервіруйте стіл в акцентному кольорі. Це стане оригінальним акцентом в інтер'єрі.

Невелика порада: не захоплюйтеся всім і відразу, краще поступово щось вносити і змінювати, тоді інтер'єр завжди буде актуальним, – додали дизайнери інтер'єру.