Вибираючи оздоблювальні матеріали для ремонту в квартирі або будинку, важливо враховувати не лише їх якість і вигляд, але і поєднання між собою.

Які нюанси врахувати при підборі матеріалів, розповіли дизайнери інтер'єру на сторінці rj_interior_studio в Instagram.

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Одним з вирішальних моментів ув процесі реалізації об'єкта, є підбір матеріалів. Як би красиво вони не поєднувалися на візуалізації – це лише півсправи. Куди важливіше – гармонійно підібрати їх один до одного, безпосередньо на зразках, і в умовах реального висвітлення на об'єкті, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Як вибрати матеріали: покроковий план

1. Плитка

Якщо ви визначилися з концепцією приміщення, палітрою кольорів та ін. – вибирайте плитку. Важливо зрозуміти середній відтінок всієї плити, навіть якщо вона з текстурою або візерунком. Для цього необхідно сприймати лише загальний тон, а не окремі вкраплення.

2. Підлогове покриття

Під час вибору підлогового покриття, керуйтеся одним з двох правил:

Колір повинен бути ідентичним відтінку плитки. Це дозволить простору виглядати цілісно і гармонійно.

Підберіть підлогове покриття у тому кольорі, який буде добре поєднуватися з тоном обраної плитки.

Розглядайте матеріали при різному освітленні / Фото trizio

3. Тканина

Складіть список виробів, де використовуватиметься тканинп, і підберіть зразки для них. Це необхідно робити тільки після того, як буде вибрано підлогове покриття.

4. Вироби з дерева

Цей пункт стосується ДСП, шпонованого МДФ, або натурального дерева, яке буде використовуватися у корпусних меблях.

Принцип той самий, що і під час підбору підлогового покриття, тільки зараз вам потрібно максимально близько підбирати не до плитки, а до ламінату / паркету, – пояснили дизайнери інтер'єру.

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5. Колір меблів

Якщо як фасади корпусних меблів використовується моноколор, візьміть кілька зразків. Викраси мають відповідати загальній стилістиці приміщення і палітрі кольорів.

6. Колір стін

За словами дизайнерів інтер'єру, це один з найважливіших етапів ремонту. Необхідно зробити викраси кількох відтінків фарби і перевірити, як вони виглядають з іншими матеріалами. Тільки так ви зможете зрозуміти, наскільки вони вам підходять.

Важливо! Обов'язково дивіться на всі матеріали під різними кутами і при різному освітленні.