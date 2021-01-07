Як вибрати матеріали для квартири і будинку: корисні рекомендації
Вибираючи оздоблювальні матеріали для ремонту в квартирі або будинку, важливо враховувати не лише їх якість і вигляд, але і поєднання між собою.
Які нюанси врахувати при підборі матеріалів, розповіли дизайнери інтер'єру на сторінці rj_interior_studio в Instagram.
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Одним з вирішальних моментів ув процесі реалізації об'єкта, є підбір матеріалів. Як би красиво вони не поєднувалися на візуалізації – це лише півсправи. Куди важливіше – гармонійно підібрати їх один до одного, безпосередньо на зразках, і в умовах реального висвітлення на об'єкті, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Як вибрати матеріали: покроковий план
1. Плитка
Якщо ви визначилися з концепцією приміщення, палітрою кольорів та ін. – вибирайте плитку. Важливо зрозуміти середній відтінок всієї плити, навіть якщо вона з текстурою або візерунком. Для цього необхідно сприймати лише загальний тон, а не окремі вкраплення.
2. Підлогове покриття
Під час вибору підлогового покриття, керуйтеся одним з двох правил:
- Колір повинен бути ідентичним відтінку плитки. Це дозволить простору виглядати цілісно і гармонійно.
- Підберіть підлогове покриття у тому кольорі, який буде добре поєднуватися з тоном обраної плитки.
Розглядайте матеріали при різному освітленні / Фото trizio
3. Тканина
Складіть список виробів, де використовуватиметься тканинп, і підберіть зразки для них. Це необхідно робити тільки після того, як буде вибрано підлогове покриття.
4. Вироби з дерева
Цей пункт стосується ДСП, шпонованого МДФ, або натурального дерева, яке буде використовуватися у корпусних меблях.
Принцип той самий, що і під час підбору підлогового покриття, тільки зараз вам потрібно максимально близько підбирати не до плитки, а до ламінату / паркету, – пояснили дизайнери інтер'єру.
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5. Колір меблів
Якщо як фасади корпусних меблів використовується моноколор, візьміть кілька зразків. Викраси мають відповідати загальній стилістиці приміщення і палітрі кольорів.
6. Колір стін
За словами дизайнерів інтер'єру, це один з найважливіших етапів ремонту. Необхідно зробити викраси кількох відтінків фарби і перевірити, як вони виглядають з іншими матеріалами. Тільки так ви зможете зрозуміти, наскільки вони вам підходять.
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