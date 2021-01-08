Для того чтобы интерьер вашего жилья был особенным и имел свой характер – используйте акценты.

Как это сделать правильно, чтобы не переборщить, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.

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Красивый интерьер – как картина. Глаз непременно на чем-то останавливается, и мы замечаем какие-то детали, что-то индивидуальное. Это называется акцент в интерьере. Только то помещение, в котором правильно расставлены акценты, способно произвести впечатление, – отметили дизайнеры интерьера.

Чтобы расставить акценты в интерьере, руководствуйтесь главным правилом:

60% – основной цвет,

– основной цвет, 30% – дополнительный цвет или оттенки основного цвета,

– дополнительный цвет или оттенки основного цвета, 10% – акцентный цвет.

Для того чтобы акцент был уникальным, достаточно достаточно лишь нескольких деталей третьего цвета.

Акцент сделает помещение уникальным / Фото domosedi

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Акцентная стена

Позволит создать стильный контраст в интерьере. Для этого можно использовать краску, обои, фактурные материалы, стеновые панели и пр.

Акцент на мебель

Это может быть необычная форма мебели или просто яркий диван / кресло. Подобный прием создаст правильное настроение.

Картина

Изображение может подчеркнуть интерьер в любом стиле.

Декоративные элементы

Различные вазы, панно, вазоны с растениями, интересные световые решения станут изюминкой, которая вносит индивидуальность.

Текстиль

С его помощью можно создать любой цветовой акцент. Кроме того, текстиль можно заменить в любой момент.

Посуда

Сервируйте стол в акцентном цвете. Это станет оригинальным акцентом в интерьере.

Небольшой совет: не увлекайтесь всем и сразу, лучше постепенно что-то вносить и менять, тогда интерьер всегда будет актуальным, – добавили дизайнеры интерьера.