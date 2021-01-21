Якщо вдома все приїлося, а інтер'єр набрид – кольорові двері допоможуть освіжити приміщення.

Які у них особливості та в чому їх переваги, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

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Не наважуєтеся на ремонт, але щось хочеться змінити в інтер'єрі? Кольорові двері – відмінний вихід із ситуації! Зміна кольору дверей допомагає змінити і оживити приміщення при мінімальних витратах. Також це відмінний спосіб розібратися з архітектурними недосконалостями, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Особливості та переваги

Колір дверей можна підібрати під стіни – такий прийом дозволить візуально збільшити простір.

– такий прийом дозволить візуально збільшити простір. Двері можна не фарбувати повністю – достатньо орнаменту, ігри ліній або геометрії, щоб освіжити інтер'єр.

або геометрії, щоб освіжити інтер'єр. Кольорове дверне полотно стане відмінним акцентом у приміщенні. Важливо правильно підібрати відтінок.

Кольорові двері можна зробити в будь-якому приміщенні / Фото pinterest

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Контраст фактур – ще одне рішення для інтер'єру. Глянцеві двері і матова стіна є модним поєднанням у світі дизайну.

Глянцеві двері і матова стіна – ще один варіант крутого дизайну / Фото rerooms

Якщо у квартирі різні двері – колір може привести їх до одного стилю і зробити інтер'єр свіжим.

Кольорові двері створюють акцент у приміщенні / Фото remoo

У разі, якщо у квартирі двері різного розміру, за допомогою кольору можна їх обіграти.

Колір може приховати недоліки дверей в інтер'єрі​ / Фото commercial.trendsideas