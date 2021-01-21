Кольорові двері в інтер'єрі: у чому їхні переваги
Якщо вдома все приїлося, а інтер'єр набрид – кольорові двері допоможуть освіжити приміщення.
Які у них особливості та в чому їх переваги, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.
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Не наважуєтеся на ремонт, але щось хочеться змінити в інтер'єрі? Кольорові двері – відмінний вихід із ситуації! Зміна кольору дверей допомагає змінити і оживити приміщення при мінімальних витратах. Також це відмінний спосіб розібратися з архітектурними недосконалостями, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Особливості та переваги
- Колір дверей можна підібрати під стіни – такий прийом дозволить візуально збільшити простір.
- Двері можна не фарбувати повністю – достатньо орнаменту, ігри ліній або геометрії, щоб освіжити інтер'єр.
- Кольорове дверне полотно стане відмінним акцентом у приміщенні. Важливо правильно підібрати відтінок.
Кольорові двері можна зробити в будь-якому приміщенні / Фото pinterest
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- Контраст фактур – ще одне рішення для інтер'єру. Глянцеві двері і матова стіна є модним поєднанням у світі дизайну.
Глянцеві двері і матова стіна – ще один варіант крутого дизайну / Фото rerooms
- Якщо у квартирі різні двері – колір може привести їх до одного стилю і зробити інтер'єр свіжим.
Кольорові двері створюють акцент у приміщенні / Фото remoo
- У разі, якщо у квартирі двері різного розміру, за допомогою кольору можна їх обіграти.
Колір може приховати недоліки дверей в інтер'єрі / Фото commercial.trendsideas
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