Останніми роками приховані двері вважаються стильним рішенням і користуються високим попитом як серед власників житла, так і серед дизайнерів інтер'єру.

Про всі переваги, особливості та недоліки прихованих дверей, розповіла дизайнерка інтер'єру tomkin_design в Instagram.

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Двері прихованого монтажу – без лиштви, з готовим полотном під оздоблення (можна нанести таке ж покриття, як і на сусідніх стінах – фарба, штукатурка, панелі), – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Плюси, мінуси і особливості прихованих дверей

головне завдання прихованих дверей – злитися з дизайном, щоб простір став лаконічним;

– злитися з дизайном, щоб простір став лаконічним; приховані двері доречні, якщо на стінах – декоративна штукатурка, фарба або дерев'яний кам'яний шпон / мдф-панелі;

вартість одних прихованих дверей у стандартній алюмінієвій коробці становить близько 15 тисяч гривень, що дорожче, ніж звичайні двері з лиштвами (двері у чорній коробці обійдуться дорожче приблизно на 20%).

Обов'язково звертати увагу на відкривання дверей і робити відкривання у бік того приміщення, де двері повинні бути приховані (в одну лінію зі стіною). В протилежному приміщенні двері будуть поглиблені, і "прихованого" ефекту не буде. Якщо за плануванням так відкривання зробити не виходить, можна поставити систему інсайд, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

Приховані двері обійдуться на порядок дорожче, ніж звичайні / Фото kvartblog

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приховані двері можна фарбувати (лише фарбою, яка миється), але це не найпрактичніший варіант. Це пов'язано з тим, що фарба затирається в області ручки. Також полотно може дряпатися;

Це пов'язано з тим, що фарба затирається в області ручки. Також полотно може дряпатися; з двох сторін дверей можна використовувати різне оздоблення;

монтаж коробки прихованих дверей виконується на початку ремонту, а полотно ставиться під час або після малярних робіт.

Дизайнерка інтер'єру пояснила, що двері можна забарвити разом зі стінами прямо на об'єкті, або ж замовити пофарбовані на заводі під потрібний колір.

Комбінувати приховані двері зі звичайними можна лише у тому разі, якщо якась із стін в квартирі є акцентною, і виконана в іншому матеріалі і кольорі, ніж інші. Наприклад, всі стіни пофарбовані, і всі двері звичайні білі, з лиштвами. Одна стіна виконана в дерев'яному шпоні, і на ній є двері – їх робимо прихованого монтажу теж в шпоні, щоб зберегти цілісність стіни, – уточнила дизайнерка інтер'єру.