Если дома все приелось, а интерьер надоел – цветные двери помогут освежить помещение.

Какие у них особенности и в чем их преимущества, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.

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Не решаетесь на ремонт, но что-то хочется изменить в интерьере? Цветные двери – отличный выход из ситуации! Смена цвета дверей помогает изменить и оживить помещение при минимальных затратах. Также это отличный способ справиться с архитектурными несовершенствами, – отметила дизайнер интерьера.

Особенности и преимущества

Цвет двери можно подобрать под стены – такой прием позволит визуально увеличить пространство.

– такой прием позволит визуально увеличить пространство. Дверь можно не красить полностью – достаточно орнамента, игры линий или геометрии, чтобы освежить интерьер.

или геометрии, чтобы освежить интерьер. Цветное дверное полотно станет отличным акцентом в помещении. Важно правильно подобрать оттенок.

Цветную дверь можно сделать в любом помещении / Фото pinterest

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Контраст фактур – еще одно решение для интерьера. Глянцевая дверь и матовая стена являются модным сочетанием в мире дизайна.

Глянцевая дверь и матовая стена – еще один вариант крутого дизайна / Фото rerooms

Если в квартире разные двери – цвет может привести их к одному стилю и сделать интерьер свежим.

Цветные двери создают акцент в помещении / Фото remoo

В случае, если в квартире двери разного размера, с помощью цвета можно их обыграть.

Цвет может скрыть недостатки дверей в интерьере / Фото commercial.trendsideas