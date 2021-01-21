Цветные двери в интерьере: в чем их преимущества
Если дома все приелось, а интерьер надоел – цветные двери помогут освежить помещение.
Какие у них особенности и в чем их преимущества, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.
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Не решаетесь на ремонт, но что-то хочется изменить в интерьере? Цветные двери – отличный выход из ситуации! Смена цвета дверей помогает изменить и оживить помещение при минимальных затратах. Также это отличный способ справиться с архитектурными несовершенствами, – отметила дизайнер интерьера.
Особенности и преимущества
- Цвет двери можно подобрать под стены – такой прием позволит визуально увеличить пространство.
- Дверь можно не красить полностью – достаточно орнамента, игры линий или геометрии, чтобы освежить интерьер.
- Цветное дверное полотно станет отличным акцентом в помещении. Важно правильно подобрать оттенок.
Цветную дверь можно сделать в любом помещении / Фото pinterest
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- Контраст фактур – еще одно решение для интерьера. Глянцевая дверь и матовая стена являются модным сочетанием в мире дизайна.
Глянцевая дверь и матовая стена – еще один вариант крутого дизайна / Фото rerooms
- Если в квартире разные двери – цвет может привести их к одному стилю и сделать интерьер свежим.
Цветные двери создают акцент в помещении / Фото remoo
- В случае, если в квартире двери разного размера, с помощью цвета можно их обыграть.
Цвет может скрыть недостатки дверей в интерьере / Фото commercial.trendsideas
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