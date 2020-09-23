Останніми роками серед підлогових покриттів у квартирах і будинках лідирують керамічна плитка і ламінат. Однак користуються попитом і комбіновані підлоги, де і плитка, і ламінат розташовані в одному приміщенні.

Плитка і ламінат дозволяють не тільки зробити кімнату функціональнішою, але і підкреслити дизайн, розповідає 24 канал.

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Ламінат і плитка в одному приміщенні – стильний, модний і функціональний прийом. Але є важливий нюанс – необхідно розробляти дизайн кімнати цілком з урахуванням стилю, колірної гами та геометрії.

Навіщо потрібна комбінована підлога

З появою кухонь-віталень стало актуальним зонування для практичності і затишку. Такий варіант також доречний і для коридору. Комбінована підлога дозволяє відокремити "брудну" вхідну зону від житлової, місце приготування їжі – від основної частини кімнати.

Плитка може бути травмонебезпечною у вологих зонах / Фото dm-art-design

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Нюанси поєднання плитка + ламінат на кухні

Комбінована підлога дозволяє чітко розділити зони на кухні, але залишити приміщення в одній стилістиці

Забруднення від приготування їжі легше прибирати з кахлю, а ламінат в процесі готування може пошкодитися

В обідній зоні ламінат буде практичнішим і теплішим

Поєднання двох видів покриття зробить кухню затишнішою.

Комбінована підлога – практичне рішення для кухні / Фото dm-art-design

Комбінова підлога у передпокої

У вхідній зоні також часто використовується комбінація плитка+ламінат. Причин кілька:

Плитка краще переносить вологу і часті прибирання

Тепла підлога у передпокої краще функціонує з плиткою, так як вона не боїться нагріву

Ламінат дозволяє зробити перехід від коридору до кімнат більш гармонійним.

Використання ламінату дозволяє зробити плавний перехід до житлової зони / Фото rus-masters

Важливі моменти

Особливу увагу слід приділити зоні стику матеріалів. Це потрібно зробити на етапі підготовки підлоги і підгонки підкладки, щоб між покриттями не було зазорів і неохайних зрізів.

Зону стику потрібно підготувати заздалегідь​ / Фото design-homes