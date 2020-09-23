В последние годы среди напольных покрытий в квартирах и домах лидируют керамическая плитка и ламинат. Однако пользуются спросом и комбинированные полы, где и плитка, и ламинат расположены в одном помещении.

В последние годы среди напольных покрытий в квартирах и домах лидируют керамическая плитка и ламинат. Однако пользуются спросом и комбинированные полы, где и плитка, и ламинат расположены в одном помещении.

Плитка и ламинат позволяют не только сделать комнату функциональнее, но и подчеркнуть дизайн, рассказывает 24 канал.

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Ламинат и плитка в одном помещении – стильный, модный и функциональный прием. Но есть важный нюанс – необходимо разрабатывать дизайн комнаты целиком с учетом стиля, цветовой гаммы и геометрии.

Зачем нужен комбинированный пол

С появлением кухонь-гостиных стало актуальным зонирование для практичности и уюта. Такой вариант также подходит и для коридора. Комбинированный пол позволяет отделить "грязную" входную зону от жилой, место приготовления пищи – от основной части комнаты.

Плитка может быть травмоопасной на влажных зонах / Фото dm-art-design

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Нюансы сочетания плитка + ламинат на кухне

Комбинированный пол позволяет четко разделить зоны на кухне, но оставить помещение в одной стилистике

Загрязнения от приготовления пищи легче убирать с кафеля, а ламинат в процессе готовки может повредиться

В обеденной зоне ламинат будет практичнее и теплее

Сочетание двух видов покрытия сделает кухню уютнее.

Комбинированный пол – практичное решение для кухни / Фото dm-art-design

Комбинированный пол в прихожей

У входной зоны также часто используется комбинация плитка+ламинат. Причин несколько:

Плитка лучше переносит влагу и частую уборку

Теплый пол в прихожей лучше функционирует с плиткой, так как она не боится нагрева

Ламинат позволяет сделать переход от коридора к комнатам более гармоничным.

Использование ламината позволяет сделать плавный переход к жилой зоне / Фото rus-masters

Важные моменты

Особое внимание следует уделить зоне стыка материалов. Это нужно сделать на этапе подготовки пола и подгонки подложки, чтобы между покрытиями не было зазоров и неаккуратных срезов.

Зону стыка нужно подготовить заранее / Фото design-homes