Комфортна спальня для двох: що в ній має бути

Спальна кімната – приміщення, у якому повинно бути максимально затишно і комфортно парі.

Які нюанси для цього потрібно передбачити, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Серед всіх кімнат у квартирі сховатися від суєтного світу і опинитися наодинці зі своєю другою половиною найкраще у спальні. Але як зробити спальню комфортною для двох? В основі дизайну спальні для двох лежить баланс чуттєвості і комфорту,

– зазначила Морозова.

Що робить спальню комфортною

У спальні повинно бути 2-3 світлових сценарія . Також можна використовувати красиві декоративні акценти, щоб отримати романтичну обстановку.

. Також можна використовувати красиві декоративні акценти, щоб отримати романтичну обстановку. Матрац повинен бути якісним, зручним і з незалежними пружинами . Пам'ятайте, що на цьому елементі не варто економити – від нього залежить комфорт та здоров'я.

. Пам'ятайте, що на цьому елементі не варто економити – від нього залежить комфорт та здоров'я. Поширене переконання, що спальня для закоханих повинна потопати у червоних відтінках – динамічних і привабливих. Однак у великих дозах "колір пристрасті" часто викликає агресію, роздратування і мало сприяє заспокоєнню і хорошому сну,

– пояснила Вікторія Морозова.

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У спальні рекомендується використовувати текстиль і декор різних фактур. За словами дизайнерки інтер'єру, психологи вважають, що "розмаїття тактильних відчуттів розвиває емоційність і чуттєвість, що позитивно впливає на стосунки пари".

Вікторія Морозова також рекомендує при нейтральному тлі спальні робити акцент за допомогою дизайнерської постільної білизни.

Не забувайте про системи зберігання у спальні / Фото stroyfora​