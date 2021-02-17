Комфортна спальня для двох: що в ній має бути

Спальна кімната – приміщення, у якому повинно бути максимально затишно і комфортно парі.
Які нюанси для цього потрібно передбачити, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Серед всіх кімнат у квартирі сховатися від суєтного світу і опинитися наодинці зі своєю другою половиною найкраще у спальні. Але як зробити спальню комфортною для двох? В основі дизайну спальні для двох лежить баланс чуттєвості і комфорту,
– зазначила Морозова.
Що робить спальню комфортною
- У спальні повинно бути 2-3 світлових сценарія. Також можна використовувати красиві декоративні акценти, щоб отримати романтичну обстановку.
- Матрац повинен бути якісним, зручним і з незалежними пружинами. Пам'ятайте, що на цьому елементі не варто економити – від нього залежить комфорт та здоров'я.
- Поширене переконання, що спальня для закоханих повинна потопати у червоних відтінках – динамічних і привабливих. Однак у великих дозах "колір пристрасті" часто викликає агресію, роздратування і мало сприяє заспокоєнню і хорошому сну,
– пояснила Вікторія Морозова.
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Вікторія Морозова також рекомендує при нейтральному тлі спальні робити акцент за допомогою дизайнерської постільної білизни.
- У спальні рекомендується використовувати текстиль і декор різних фактур. За словами дизайнерки інтер'єру, психологи вважають, що "розмаїття тактильних відчуттів розвиває емоційність і чуттєвість, що позитивно впливає на стосунки пари".
Не забувайте про системи зберігання у спальні / Фото stroyfora
- Системи зберігання – один з найважливіших елементів будь-якої спальні (навіть найменшої). Рекомендується рівномірно розподілити шафи, комоди і тумби. Важливо: враховуйте індивідуальні потреби свої і партнера.