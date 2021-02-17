Спальная комната – помещение, в котором должно быть максимально уютно и комфортно паре.

Какие нюансы для этого нужно предусмотреть, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Среди всех комнат в квартире скрыться от суетного мира и оказаться наедине со своей второй половиной лучше всего в спальне. Но как сделать спальню комфортной для двоих? В основе дизайна спальни для двоих лежит баланс чувственности и комфорта,

– отметила Морозова.

Что делает спальню комфортной

В спальне должно быть 2-3 световых сценария . Также можно использовать красивые декоративные акценты, чтобы получить романтическую обстановку.

. Также можно использовать красивые декоративные акценты, чтобы получить романтическую обстановку. Матрас должен быть качественным, удобным и с независимыми пружинами . Помните, что на этом элементе не стоит экономить – от него зависит комфорт и здоровье.

. Помните, что на этом элементе не стоит экономить – от него зависит комфорт и здоровье. Распространено убеждение, что спальня для влюбленных должна утопать в красных оттенках – динамичных и притягательных. Однако в больших дозах "цвет страсти" часто вызывает агрессию, раздражение и мало способствует умиротворению и хорошему сну,

– пояснила Виктория Морозова.

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В спальне рекомендуется использовать текстиль и декор разных фактур. По словам дизайнера интерьера, психологи считают, что "разнообразие тактильных ощущений развивает эмоциональность и чувственность, что положительно влияет на отношения пары".

Виктория Морозова также рекомендует при нейтральном фоне спальни делать акцент при помощи дизайнерского постельного белья.

Не забывайте о системах хранения в спальне / Фото stroyfora