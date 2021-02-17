Комфортная спальня для двоих: что в ней должно быть
Спальная комната – помещение, в котором должно быть максимально уютно и комфортно паре.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Какие нюансы для этого нужно предусмотреть, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Среди всех комнат в квартире скрыться от суетного мира и оказаться наедине со своей второй половиной лучше всего в спальне. Но как сделать спальню комфортной для двоих? В основе дизайна спальни для двоих лежит баланс чувственности и комфорта,
– отметила Морозова.
Что делает спальню комфортной
- В спальне должно быть 2-3 световых сценария. Также можно использовать красивые декоративные акценты, чтобы получить романтическую обстановку.
- Матрас должен быть качественным, удобным и с независимыми пружинами. Помните, что на этом элементе не стоит экономить – от него зависит комфорт и здоровье.
- Распространено убеждение, что спальня для влюбленных должна утопать в красных оттенках – динамичных и притягательных. Однако в больших дозах "цвет страсти" часто вызывает агрессию, раздражение и мало способствует умиротворению и хорошему сну,
– пояснила Виктория Морозова.
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- В спальне рекомендуется использовать текстиль и декор разных фактур. По словам дизайнера интерьера, психологи считают, что "разнообразие тактильных ощущений развивает эмоциональность и чувственность, что положительно влияет на отношения пары".
Не забывайте о системах хранения в спальне / Фото stroyfora
- Системы хранения – один из важнейших элементов любой спальни (даже самой маленькой). Рекомендуется равномерно распределить шкафы, комоды и тумбы. Важно: учитывайте индивидуальные потребности свои и партнера.
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