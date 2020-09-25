Акция проводится в период с 16 сентября по 15 ноября 2020 года. В ней ежемесячно среди покупателей красок Kolorit разыгрывается 100 тысяч гривен на бытовую технику в сети Comfy.
Цель
Компания Kolorit заботится о своих клиентах и предоставляет возможность не только максимально облегчить ремонт квартиры или дома, но и превратить этот процесс в удовольствие, ведь после окрашивания стен идет покупка необходимой бытовой техники. Поэтому 100 тысяч гривен на товары в сети Comfy станут прекрасным подарком для любого клиента Kolorit.
Клиент покупает краски Kolorit линейки Home – Legenda, Dynasty, Idol, Family, History или Argentic – объемом 4,5 и/или 9 л (ищите продукцию с акционным стикером).
Покупатель стирает защитное поле на акцизном стикере на банке, узнает свой секретный код и регистрирует его в Viber-боте.
После этого потребитель становится участником розыгрыша 100 тысяч гривенна покупку бытовой техники в сети Comfy, который состоится 15 октября и 16 ноября на официальных страницах Kolorit в Facebook и Instagram.
Важно – один человек может принять участие в акции только 1 раз.
Выиграть 100 тысяч гривен может каждый покупатель / Фото kolorit
Преимущества краски Kolorit
Kolorit – это материалы для всего спектра малярных работ: от подготовки до финиша на любых поверхностях. Они идеально взаимодействуют друг с другом, делая процесс ремонта легким и удобным:
Краски Kolorit отличаются безупречным качеством / Фото kolorit