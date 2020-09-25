Компания Kolorit запустила акцию национального масштаба, в которой каждый покупатель может выиграть 100 тысяч гривен на бытовую технику.

Проект, реализуемый совместно с партнером – сетью магазинов Comfy, призван максимально облегчить ремонт в квартирах и домах.

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Детали

Акция проводится в период с 16 сентября по 15 ноября 2020 года. В ней ежемесячно среди покупателей красок Kolorit разыгрывается 100 тысяч гривен на бытовую технику в сети Comfy.

Цель

Компания Kolorit заботится о своих клиентах и предоставляет возможность не только максимально облегчить ремонт квартиры или дома, но и превратить этот процесс в удовольствие, ведь после окрашивания стен идет покупка необходимой бытовой техники. Поэтому 100 тысяч гривен на товары в сети Comfy станут прекрасным подарком для любого клиента Kolorit.

Акция продлится до 15 ноября / Фото kolorit

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Условия

Клиент покупает краски Kolorit линейки Home – Legenda, Dynasty, Idol, Family, History или Argentic – объемом 4,5 и/или 9 л (ищите продукцию с акционным стикером). Покупатель стирает защитное поле на акцизном стикере на банке, узнает свой секретный код и регистрирует его в Viber-боте. После этого потребитель становится участником розыгрыша 100 тысяч гривен на покупку бытовой техники в сети Comfy, который состоится 15 октября и 16 ноября на официальных страницах Kolorit в Facebook и Instagram. Важно – один человек может принять участие в акции только 1 раз.

С официальными правилами акции можно ознакомиться здесь.

Выиграть 100 тысяч гривен может каждый покупатель / Фото kolorit

Преимущества краски Kolorit

Kolorit – это материалы для всего спектра малярных работ: от подготовки до финиша на любых поверхностях. Они идеально взаимодействуют друг с другом, делая процесс ремонта легким и удобным:

во время нанесения не появляются брызги и пена;

краска хорошо разравнивается по поверхности;

благодаря вязкости материала вы контролируете его нанесение и работу с инструментом.

Краски Kolorit тонируются по самой экологичной системе Avatint Tikkurila, насчитывающей более 50 000 (!) цветов. Все оттенки передаются с высокой точностью и идеально подходят для окрашивания жилых помещений, детских комнат, школ и больниц. Краски Kolorit – многоразовый победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества". Краски Kolorit имеют экомаркировку "Живая Планета", а также сертификат гипоаллергенности. У Kolorit – свое производство и лаборатория, которая строго контролирует качество на каждом этапе производства. Kolorit – материалы для малярных работ от А до Я / Фото Kolorit, Facebook Какую краску выбрать для ремонта В интерьерной краске стоит обратить внимание на линейку Home – это когда лучшее, что может быть в красках, собрано в 1 месте. Линейка состоит из 6 продуктов: Kolorit Family – для потолка, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty и Kolorit History – краски для стен с разными степенями блеска и бывают как для сухих, так и для влажных помещений. Также есть специальный продукт – Kolorit Argentic – краска, которая создана специально для помещений с особыми требованиями к безопасности и гигиене (детские комнаты, сады, школы). Kolorit Family – ультрабелая финишная краска для потолка. Скрывает недостатки поверхности и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта. Kolorit Legenda – флагман бренда. Глубокоматовая финишная краска для внутренних работ. Отличается особой изящностью и гладкостью покрытия. Kolorit Idol – матовая финишная краска с противоплесневым компонентом. Защитит стены ваших комнат от появления плесени и грибка. Kolorit Dynasty – создаст элегантное шелковисто-матовое покрытие стен в вашем доме. А стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают комнаты еще и практичными. Kolorit History – самая практичная краска для вашего дома. Особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают помещение пригодным для любого вида деятельности. Kolorit Argentic – инновационная матовая антимикробная краска с наносеребром. Защитит стены вашего дома от размножения патогенных микроорганизмов.Особо стойкая к мытью дезинфицирующими средствами.

Краски Kolorit отличаются безупречным качеством / Фото kolorit