Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він пояснив, що це допоможе оптимізувати витрати.

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Як фінансується відбудова Київської області

За словами голови Київської ОВА, перші 400 мільйона гривень з Резервного фонду держбюджету область отримала в травні, другий транш, розміром 600 мільйонів гривень, надійшов лише уже в жовтні. Ще 200 мільйонів гривень було розподілено між постраждалими громадами області з обласного бюджету в липні.

Кулеба вважає, що півтора мільярда гривень на вікна Ірпеня, про які говорить мер міста Олександр Маркушин, можна оптимізувати. Насамперед обслуговувати мешканців, які мають лише один будинок чи квартиру, що були пошкоджені.

Держава має прийти до тих, чиї потреби найбільші. Ми визначили кількість людей, яким потрібно допомогти передусім. Критерій дуже простий: зруйноване майно – їхнє єдине житло. Вся інформація про це міститься в держреєстрах. І це обсяги, з якими ми можемо впоратися. І це вже точно не півтора мільярда гривень,

– зазначив він.

Таким чином вдасться оптимізувати завдання на 80%, вважає Кулеба.

Мої слова, можливо, звучать дуже жорстко, але йде війна. В області нині зруйновано понад 28 тисяч об'єктів,

– заявив він.

За його словами в місті було багато архітектурних рішень, які передбачали використання великих склопакетів, водночас частина цих потреб – ще незаселені будинки.

На думку Олексія Кулеби, в результаті у другій черзі залишиться 20% людей, які не потрапили до списків, та із різних причин досі не відкрили квартир.