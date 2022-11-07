Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Он объяснил, что это поможет оптимизировать затраты.

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Как финансируется восстановление Киевской области

По словам главы Киевской ОВА, первые 400 миллионов гривен из Резервного фонда госбюджета область получила в мае, второй транш, размером 600 миллионов гривен, поступил только уже в октябре. Еще 200 миллионов гривен было распределено между пострадавшими общинами области из областного бюджета в июле.

Кулеба считает, что полтора миллиарда гривен на окна Ирпеня, о которых говорит мэр города Александр Маркушин, можно оптимизировать. Прежде всего, обслуживать жителей, имеющих только один дом или квартиру, которые были повреждены.

Государство должно прийти к тем, чьи потребности наибольшие. Мы определили количество людей, которым нужно помочь прежде всего. Критерий очень прост: разрушенное имущество – их единственное жилье. Вся информация об этом содержится в госреестрах. И это объемы, с которыми мы можем справиться. И это уж точно не полтора миллиарда гривен,

– отметил он.

Таким образом, удастся оптимизировать задачу на 80%, считает Кулеба.

Мои слова, может быть, звучат очень жестко, но идет война. В области в настоящее время разрушены более 28 тысяч объектов,

– заявил он.

По его словам, в городе было много архитектурных решений, которые предусматривали использование больших стеклопакетов, в то же время часть этих потребностей – еще незаселенные дома.

По мнению Алексея Кулебы, в результате во второй очереди останется 20% людей, которые не попали в списки, но по разным причинам до сих пор не открыли квартиры.