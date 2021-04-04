Кожна господиня хоче, щоб кухня була максимально зручною і функціональною. Для цього важливо правильно її спланувати.

Багато власників роблять помилки ще на етапі підготовки до ремонту. Чого потрібно уникати – розповіла дизайнерка інтер'єру з Yaranga Interior Design.

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Типові помилки при проєктуванні кухні

Самостійний замір

Заміри повинен робити фахівець, навіть якщо ви архітектор за освітою. Дизайнерка інтер'єру пояснила, що власники не враховують безліч чинників і особливостей приміщення. Наприклад, стіна ніколи не буває 100% прямою, завжди є відхилення.

Ергономіка

На кухні ящиків і шаф багато не буває. У цьому приміщенні важливо максимально використовувати кожен сантиметр простору.

Робочий трикутник

Якщо ви використовуєте кухню за прямим призначенням, ви повинні завжди дотримуватися правила робочого трикутника: холодильник, мийка і варильна поверхня мають, за можливості, утворювати трикутник. При такій конфігурації кухні процес готування буде відбуватися більш зручно і комфортно,

– уточнила дизайнерка інтер'єру Анастасія.

Робочий трикутник – одна з основних умов зручної кухні​ / Фото design-homes

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Вузька витяжка

Витяжка на кухні завжди має бути ширшою, ніж для варильна поверхня. Це необхідно для того, щоб запахи ефективно видалялися, а шафи не покривалися жирною плівкою.

Розташування розеток

Чи не розташовуйте розетки під посудомийною машиною, під раковиною або будь-яким іншим потенційним джерелом затоплення. Розетки мають бути збоку на висоті від 10 см від рівня підлоги. Є окремі майстри, які рекомендують живити побутову техніку безпосередньо з автомата без використання "вилки з розеткою" – це груба помилка,

– додала Анастасія.

Всі кольори веселки

За словами дизайнерки інтер'єру, не слід використовувати на кухні яскраві колірні рішення. В іншому випадку – через рік-два вам набридне гарнітур. Використовуйте спокійні відтінки. Їх завжди можна розбавити яскравим декором.

Кухня в нейтральних тонах – найкраще рішення​ / Фото pinterest