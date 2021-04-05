Кому підходить кухня-студія: особливості, плюси і мінуси

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Джерело:

Інстаграм Аліси Рощиної

Кухня-студія – рішення, яке користується високим попитом протягом останніх кількох років. Особливо воно популярне у невеликих квартирах.

У кухні-студії є як переваги, так і недоліки. Детально про них розповіла дизайнерка інтер'єру Аліса Рощина.

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Кухня-студія: в чому її особливості

Кухня-студія – це можливість збільшити простір / Фото pinterest

Переваги:

  • Кухня-студія дозволяє розширити простір.
  • Підходить як для сім'ї, яка проводить багато часу разом, так і для людини, яка живе одна.
  • Відмінне рішення для молодіжних вечірок і прийому гостей.
  • Ідеальний варіант для маленьких квартир.
  • Багатофункціональність.
  • Можливість зробити їдальню зону.

Кухня-студія – відмінне рішення для невеликих квартир / Фото pinterest

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Мінуси:

  • Часто перепланування вимагає дозволу.
  • Для того щоб не відчувати запахи їжі, потрібна потужна витяжка і додаткова вентиляція.
  • Відсутність можливості усамітнитися, якщо у квартирі немає інших житлових кімнат.
  • Шум побутових приладів може заважати мешканцям – слід подумати про звукоізоляцію міжкімнатних стін.

Для того щоб швидко ліквідувати запахи їжі, потрібна потужна витяжка / Фото pinterest

Як бачите, якщо грамотно спроєктувати, то мінуси можуть перетворитися і на плюси. Потрібно завжди максимально враховувати всі нюанси розміщення побутової техніки і меблів, щоб простір виконував свої функції максимально ефективно,
– резюмувала Аліса Рощина.