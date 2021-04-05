Кому підходить кухня-студія: особливості, плюси і мінуси

Джерело:Інстаграм Аліси Рощиної
Кухня-студія – рішення, яке користується високим попитом протягом останніх кількох років. Особливо воно популярне у невеликих квартирах.
У кухні-студії є як переваги, так і недоліки. Детально про них розповіла дизайнерка інтер'єру Аліса Рощина.
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Кухня-студія – це можливість збільшити простір / Фото pinterest
Кухня-студія – відмінне рішення для невеликих квартир / Фото pinterest
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Як бачите, якщо грамотно спроєктувати, то мінуси можуть перетворитися і на плюси. Потрібно завжди максимально враховувати всі нюанси розміщення побутової техніки і меблів, щоб простір виконував свої функції максимально ефективно,
– резюмувала Аліса Рощина.