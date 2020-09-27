Конструктивізм – стиль, який став основою для популярного скандинавського стилю і хай-теку.

Які особливості у конструктивізму в інтер'єрі квартир і будинків, розповідає 24 канал.

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Конструктивізм Стиль інтер'єру, який зародився у 20-30 роках XX століття. Він став результатом пошуку нових форм. Основою конструктивізму були функціональність і практичність.

Особливості

Колірна гамма – сувора: чорний, сірий, коричневий. Допускаються яскраві акценти.

– сувора: чорний, сірий, коричневий. Допускаються яскраві акценти. Порядок і систематизація . Творчий безлад – табу в цьому стилі.

. Творчий безлад – табу в цьому стилі. Прості лінії , легка геометрія.

, легка геометрія. Мінімалізм – мінімум меблів. Всі предмети функціональні і практичні.

– мінімум меблів. Всі предмети функціональні і практичні. Декор використовується рідко – стиль не терпить прикрас.

Конструктивізм – стиль для серйозних людей / Фото roomester

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Оздоблення

Так як конструктивізм – строгий стиль, прикраси йому невластиві. Стеля і стіни – бетонна основа і пофарбована штукатурка. Найбільш часто у білому кольорі. Пол – дерев'яний або з однотонної керамічної плитки (сірий, білий, чорний кольори).

У строгому конструктивізм знайдеться місце для яскравої "плями" / Фото roomester

Колірна гама

Відтінки у конструктивізмі завжди стримані – червоний, чорний, білий, сірий, синій, жовтий. Інтер'єр повинен бути максимально чистим і світлим.

Геометричні форми – фішка конструктивізму / Фото roomester

Меблі

Всі предмети меблів вибираються по функціональності і практичності. Крім того, меблі повинні займати мінімум місця і не мати декоративних елементів.

Стилю властивий мінімалізм / Фото roomester

Світло

У контруктівізмі використовуються світильники з пластику, металу і скла, а також багаторівневе підсвічування. Чим більше світла – тим краще.

Простые линии украшают стиль / Фото roomester

Декор

Використовується мінімально. Це може бути яскравий постер або картина на стіні, текстиль з геометричним принтом.

Строгість – одна з особливостей конструктивізму / Фото roomester