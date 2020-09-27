Конструктивізм в інтер'єрі: що це за стиль і що в ньому незвичайного
Конструктивізм – стиль, який став основою для популярного скандинавського стилю і хай-теку.
Які особливості у конструктивізму в інтер'єрі квартир і будинків, розповідає 24 канал.
Актуально Як виглядає інтер'єр у стилі неокласика: фото
КонструктивізмСтиль інтер'єру, який зародився у 20-30 роках XX століття. Він став результатом пошуку нових форм. Основою конструктивізму були функціональність і практичність.
Особливості
- Колірна гамма – сувора: чорний, сірий, коричневий. Допускаються яскраві акценти.
- Порядок і систематизація. Творчий безлад – табу в цьому стилі.
- Прості лінії, легка геометрія.
- Мінімалізм – мінімум меблів. Всі предмети функціональні і практичні.
- Декор використовується рідко – стиль не терпить прикрас.
Конструктивізм – стиль для серйозних людей / Фото roomester
Цікаво Контемпорарі: що це за стиль інтер'єру
Оздоблення
Так як конструктивізм – строгий стиль, прикраси йому невластиві. Стеля і стіни – бетонна основа і пофарбована штукатурка. Найбільш часто у білому кольорі. Пол – дерев'яний або з однотонної керамічної плитки (сірий, білий, чорний кольори).
У строгому конструктивізм знайдеться місце для яскравої "плями" / Фото roomester
Колірна гама
Відтінки у конструктивізмі завжди стримані – червоний, чорний, білий, сірий, синій, жовтий. Інтер'єр повинен бути максимально чистим і світлим.
Геометричні форми – фішка конструктивізму / Фото roomester
Меблі
Всі предмети меблів вибираються по функціональності і практичності. Крім того, меблі повинні займати мінімум місця і не мати декоративних елементів.
Стилю властивий мінімалізм / Фото roomester
Світло
У контруктівізмі використовуються світильники з пластику, металу і скла, а також багаторівневе підсвічування. Чим більше світла – тим краще.
Простые линии украшают стиль / Фото roomester
Декор
Використовується мінімально. Це може бути яскравий постер або картина на стіні, текстиль з геометричним принтом.
Строгість – одна з особливостей конструктивізму / Фото roomester