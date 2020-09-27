Конструктивизм – стиль, который стал основой для популярного скандинавского стиля и хай-тека.

Какие особенности у конструктивизма в интерьере квартир и домов, рассказывает 24 канал.

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Конструктивизм Стиль интерьера, который зародился в 20-30 годах XX века. Он стал результатом поиска новых форм. Основой конструктивизма были функциональность и практичность.

Особенности

Цветовая гамма – строгая : черный, серый, коричневый. Допускаются яркие акценты.

: черный, серый, коричневый. Допускаются яркие акценты. Порядок и систематизация . Творческий беспорядок – табу в этом стиле.

. Творческий беспорядок – табу в этом стиле. Простые линии , легкая геометрия.

, легкая геометрия. Минимализм – минимум мебели. Все предметы функциональны и практичные.

– минимум мебели. Все предметы функциональны и практичные. Декор используется редко – стиль не терпит украшательств.

Конструктивизм – стиль для серьезных людей / Фото roomester

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Отделка

Так как конструктивизм – строгий стиль, украшательства ему несвойственны. Потолок и стены – бетонные основания и окрашенная штукатурка. Наиболее часто в белом цвете. Пол – деревянный или из однотонной керамической плитки (серый, белый, черный цвета).

В строгом конструктивизме найдется место для яркого "пятна" / Фото roomester

Цветовая гамма

Оттенки в конструктивизме всегда сдержанные – красный, черный, белый, серый, синий, желтый. Интерьер должен быть максимально чистым и светлым.

Геометрические формы – фишка конструктивизма / Фото roomester

Мебель

Все предметы мебели выбираются по функциональности и практичности. Кроме того, мебель должна занимать минимум места и не иметь декоративных элементов.

Стилю присущ минимализм / Фото roomester

Свет

В контруктивизме используются светильники из пластика, металла и стекла, а также многоуровневая подсветка. Чем больше света – тем лучше.

Простые линии украшают стиль / Фото roomester

Декор

Используется минимально. Это может быть яркий постер или картина на стене, текстиль с геометрическим принтом.

Строгость – одна из особенностей конструктивизма / Фото roomester