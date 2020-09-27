Конструктивизм в интерьере: что это за стиль и что в нем необычного
Конструктивизм – стиль, который стал основой для популярного скандинавского стиля и хай-тека.
Какие особенности у конструктивизма в интерьере квартир и домов, рассказывает 24 канал.
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КонструктивизмСтиль интерьера, который зародился в 20-30 годах XX века. Он стал результатом поиска новых форм. Основой конструктивизма были функциональность и практичность.
Особенности
- Цветовая гамма – строгая: черный, серый, коричневый. Допускаются яркие акценты.
- Порядок и систематизация. Творческий беспорядок – табу в этом стиле.
- Простые линии, легкая геометрия.
- Минимализм – минимум мебели. Все предметы функциональны и практичные.
- Декор используется редко – стиль не терпит украшательств.
Конструктивизм – стиль для серьезных людей / Фото roomester
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Отделка
Так как конструктивизм – строгий стиль, украшательства ему несвойственны. Потолок и стены – бетонные основания и окрашенная штукатурка. Наиболее часто в белом цвете. Пол – деревянный или из однотонной керамической плитки (серый, белый, черный цвета).
В строгом конструктивизме найдется место для яркого "пятна" / Фото roomester
Цветовая гамма
Оттенки в конструктивизме всегда сдержанные – красный, черный, белый, серый, синий, желтый. Интерьер должен быть максимально чистым и светлым.
Геометрические формы – фишка конструктивизма / Фото roomester
Мебель
Все предметы мебели выбираются по функциональности и практичности. Кроме того, мебель должна занимать минимум места и не иметь декоративных элементов.
Стилю присущ минимализм / Фото roomester
Свет
В контруктивизме используются светильники из пластика, металла и стекла, а также многоуровневая подсветка. Чем больше света – тем лучше.
Простые линии украшают стиль / Фото roomester
Декор
Используется минимально. Это может быть яркий постер или картина на стене, текстиль с геометрическим принтом.
Строгость – одна из особенностей конструктивизма / Фото roomester