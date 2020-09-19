Контемпорари: что это за стиль интерьера и как выглядит
Контемпорари в интерьере появился в 60-х годах ХХ века. В нем органично сочетаются элементы "конкурентов" – классики, модерна, скандинавского стиля.
Как оформить квартиру или дом в стиле контемпорари, и на что обратить внимание, рассказывает 24 канал.
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КонтемпорариВ переводе с английского – современный, актуальный. Стиль интерьера зародился в середине ХХ века, но широко пользуется спросом и сегодня.
Особенности стиля
- Помещения зонируются для максимальной функциональности.
- Особое значение играют системы для хранения вещей – стеллажи с множеством ящиков и полок, шкафы. Предметы мебели не отличаются изысканностью.
- В интерьере наиболее часто используются искусственные материалы – стекло, металл, ламинат (как покрытие для пола).
- Приветствуется лаконизм в планировке, простота, естесственность и понятный общий замысел.
- Максимум свободного пространства.
- Стиль является нейтральным фоном для интерпретаций классики, ретро, поп-арта и других.
- Цветовая гамма – пастельные тона (бежевый, белый, серый). Яркие акценты создаются с помощью предметов декора (такими могут стать, например, картины на стенах).
- Индивидуальность придается интерьеру с помощью дополнительных элементов, это – ковры, цветы в горшках, торшеры, сувениры и пр.
Контемпорари – это лаконизм в планировке и индивидуальные акценты / Фото srbu
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Контемпорари в интерьере
Контемпорари – это лаконичная обстановка с элементами интерьера в разных стилях / Фото srbu