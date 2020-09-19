Контемпорари в интерьере появился в 60-х годах ХХ века. В нем органично сочетаются элементы "конкурентов" – классики, модерна, скандинавского стиля.

Как оформить квартиру или дом в стиле контемпорари, и на что обратить внимание, рассказывает 24 канал.

Интересно Стиль фьюжн: особенности и как он выглядит в интерьере

Контемпорари В переводе с английского – современный, актуальный. Стиль интерьера зародился в середине ХХ века, но широко пользуется спросом и сегодня.

Особенности стиля

Помещения зонируются для максимальной функциональности.

для максимальной функциональности. Особое значение играют системы для хранения вещей – стеллажи с множеством ящиков и полок, шкафы. Предметы мебели не отличаются изысканностью.

– стеллажи с множеством ящиков и полок, шкафы. Предметы мебели не отличаются изысканностью. В интерьере наиболее часто используются искусственные материалы – стекло, металл, ламинат (как покрытие для пола).

– стекло, металл, ламинат (как покрытие для пола). Приветствуется лаконизм в планировке , простота, естесственность и понятный общий замысел.

, простота, естесственность и понятный общий замысел. Максимум свободного пространства.

Стиль является нейтральным фоном для интерпретаций классики, ретро, поп-арта и других.

для интерпретаций классики, ретро, поп-арта и других. Цветовая гамма – пастельные тона (бежевый, белый, серый). Яркие акценты создаются с помощью предметов декора (такими могут стать, например, картины на стенах).

(бежевый, белый, серый). Яркие акценты создаются с помощью предметов декора (такими могут стать, например, картины на стенах). Индивидуальность придается интерьеру с помощью дополнительных элементов, это – ковры, цветы в горшках, торшеры, сувениры и пр.

Контемпорари – это лаконизм в планировке и индивидуальные акценты / Фото srbu

Читайте Скандинавский стиль в квартире: свежие идеи дизайна интерьера

Контемпорари в интерьере

Контемпорари – это лаконичная обстановка с элементами интерьера в разных стилях / Фото srbu