Незвичайні прийоми в інтер'єрі на початку 90-х років минулого століття почали застосовувати американські дизайнери. У стилі ф'южн вони поєднували абсолютно різні ідеї і елементи.

В Україні ф'южн отримав визнання і популярність серед дизайнерів. Які у нього особливості і як стиль виглядає в інтер'єрі, розповідає 24 канал.

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Фьюжн З англійської fusion —" злиття". Стиль у дизайні інтер'єру, в якому поєднується непоєднуване. Він об'єднує абсолютно різні ідеї з, на перший погляд, несумісних стилів, залишаючись при цьому гармонійним і цілісним.

Особливості стилю

Поєднання етнічних елементів з класичними та універсальними.

та універсальними. Відсутність правил і канонів : всі предмети, форми і кольору інтер'єру повинні з'єднатися в один простір.

: всі предмети, форми і кольору інтер'єру повинні з'єднатися в один простір. Ніяких чітких вертикальних і горизонтальних лініх, відсутність жорсткого поділу на зони .

. Ексклюзивність, незвичайні рішення і поєднання .

. Об'єднання різних матеріалів, поверхонь і фактур – дерева і металу, пластику і натурального каменю. Також м'яке поєднують з жорстким, матове з глянцевим, шорстке з гладким.

Поєднується непоєднуваного – головна особливість стилю Ф'южн​ / Фото rehouz

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