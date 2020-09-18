Стиль ф'южн: особливості та як він виглядає в інтер'єрі
Незвичайні прийоми в інтер'єрі на початку 90-х років минулого століття почали застосовувати американські дизайнери. У стилі ф'южн вони поєднували абсолютно різні ідеї і елементи.
В Україні ф'южн отримав визнання і популярність серед дизайнерів. Які у нього особливості і як стиль виглядає в інтер'єрі, розповідає 24 канал.
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ФьюжнЗ англійської fusion —" злиття". Стиль у дизайні інтер'єру, в якому поєднується непоєднуване. Він об'єднує абсолютно різні ідеї з, на перший погляд, несумісних стилів, залишаючись при цьому гармонійним і цілісним.
Особливості стилю
- Поєднання етнічних елементів з класичними та універсальними.
- Відсутність правил і канонів: всі предмети, форми і кольору інтер'єру повинні з'єднатися в один простір.
- Ніяких чітких вертикальних і горизонтальних лініх, відсутність жорсткого поділу на зони.
- Ексклюзивність, незвичайні рішення і поєднання.
- Об'єднання різних матеріалів, поверхонь і фактур – дерева і металу, пластику і натурального каменю. Також м'яке поєднують з жорстким, матове з глянцевим, шорстке з гладким.
Поєднується непоєднуваного – головна особливість стилю Ф'южн / Фото rehouz
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