Ремонт – складний і нервовий процес, який доволі часто призводить до конфліктів в сім'ї і навіть стає причиною розлучень.

Як уникнути розбіжностей всередині сім'ї – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.

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Як не розвалити сім'ю під час ремонту

Рекомендація: сходіть в ресторан перед початком ремонту і чесно скажіть, хто що очікує від готового інтер'єру… Дівчатам раджу профільтрувати всі 150 збережених фото інтер'єрів і показати 10 найкращих, які дуже подобаються,

– зазначила Руснак.

Випишіть все, що подобається і не подобається у квартирі, де проживаєте, і покажіть один одному. Так ви зможете з'ясувати, що варто змінити у новому житлі.

Обговоріть бюджет, який готові виділити на ремонтні роботи. Не забудьте додати 20% (незаплановані витрати).

Визначтеся, хто і чим буде займатися та за що відповідатиме під час ремонту.

Підготуйте план розміщення меблів – це варто зробити разом. Обов'язково врахуйте всі комунікації та розетки.

Завжди прислухайтеся до свого партнера та шукайте компроміси / Фото freepik

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Якщо ваш партнер – не творча особистість, не варто мучати його вибором кольорів, диванів і т.д. Виберіть кілька варіантів, а з ним прийміть остаточне рішення.

Пам'ятайте, що вся відповідальність за ремонт – спільна. Не варто шукати винних.

За кожен новий етап варто хвалити один одного – це приємно будь-якій людині.

І останнє: "С милым рай и в шалаше" – можете говорити це щодня і показувати заставку свого ідеального "шалаша" на телефоні,

– резюмувала Наталя Руснак.