Оформление и обустройство небольшой квартиры – процесс непростой, ведь нужно вместить столько всего.

Дизайнеры придумали лайфхаки, как сделать маленькие квартиры не только стильными, но и максимально функциональными, рассказывает 24 канал.

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Стол-подоконник

Если в квартире требуется рабочее место, а пространства мало – сделайте стол из подоконника. Для этого понадобится широкая столешница из ЛДСП. Также можно добавить несколько книжных полок и выдвижные ящики. Такой вариант позволит сэкономить место в квартире. Не забудьте продумать дополнительное освещение в этой зоне.

Стол-подоконник – комфортное место для работы и учебы / Фото design-homes

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Незаметный шкаф

Сделайте шкаф максимально незаметным. Для этого его фасады должны быть в цвет стен. Такой прием позволит "не воровать" пространство в квартире.

Незаметный шкаф сольется со стенами / Фото domnomore

Зеркальные поверхности

Любимый прием дизайнеров – зеркала в интерьере. Они позволяют визуально увеличить пространство, добавить больше света и стать оригинальным декоративным элементом. Зеркала можно использовать во всех комнатах.

Зеркала любых форм пойдут на пользу небольшим помещениям / Фото interiorsmall