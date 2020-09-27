Вітальня – центральне місце у квартирі. Якщо приміщення невелике – оформити її правильно іноді стає проблемою.

Які колірні рішення стануть вдалими для маленької вітальні, розповідає 24 канал.

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Чорний і білий

Холодний відтінок білого – відмінна основа для невеликих кімнат. Цей варіант підійде для будь-якого освітлення. Чорний колір стане хорошим доповненням до білого. До строгого чорно-білому інтер'єру можна додати яскраві "плями" (наприклад, диванні подушки).

Чорно-білий інтер'єр виглядає стильно / Фото ciscoexpo

Білий і зелений

Це поєднання дозволить пожвавити інтер'єр вітальні, зробити її затишною і комфортною. Важливий момент – використання будь-якого відтінку зеленого. Наприклад, смарагдовий додасть теплоти – досить використовувати оббивку меблів такого відтінку. Болотний зробить інтер'єр більш стриманим.

Біло-зелена вітальня виглядає свіжо і стильно​ / Фото decorationinfo

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Білий і темно-синій

Темно-синій колір – чудова компанія білому. Можна використовувати його для акцентної стіни або декору. Можна додати жовтий.

Темно-синій виглядає наряднішим, ніж чорний​ / Фото legko

Білий, чорний, сірий

Ідеальне тріо для вітальні. Ці три кольори відмінно поєднуються. Основою може стати білий колір (близько 60%), ще 30% – чорний і 10% – сірий.

Нейтральне тріо дозволить зробити стильну вітальню / Фото priamurka

Бежевий, сірий і коричневий

Бежевий колір давно став трендовим, але до нього слід додати і інші, щоб інтер'єр не здавався нудним. Це можуть бути сірий і коричневий.

Розбавте бежевий іншими кольорами і ви отримаєте цікавий інтер'єр​ / Фото remontbp