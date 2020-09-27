Гостиная – центральное место в квартире. Если помещение небольшое – оформить ее правильно иногда становится проблемой.

Какие цветовые решения станут удачными для маленькой гостиной, рассказывает 24 канал.

Читайте Кирпичная стена в интерьере: примеры и фото

Черный и белый

Холодный оттенок белого – отличная основа для небольших комнат. Этот вариант подойдет для любого освещения. Черный цвет станет хорошим дополнением к белому. К строгому черно-белому интерьеру можно добавить яркие "пятна" (к примеру, диванные подушки).

Черно-белый интерьер выглядит стильно / Фото ciscoexpo

Белый и зеленый

Это сочетание позволит оживить интерьер гостиной, сделать ее уютной и комфортной. Важный момент – использование любого оттенка зеленого. К примеру, изумрудный добавит теплоты – достаточно использовать обивку мебели такого оттенка. Болотный сделает интерьер более сдержанным.

Бело-зеленая гостиная смотрится свежо и стильно / Фото decorationinfo

Актуально Как выглядит интерьер в стиле неоклассика: фото

Белый и темно-синий

Темно-синий цвет – отличная компания белому. Можно использовать его для акцентной стены или декора. Можно добавить желтый.

Темно-синий смотрится наряднее, чем черный / Фото legko

Белый, черный, серый

Идеальное трио для гостиной. Эти три цвета отлично сочетаются. Основой может стать белый цвет (около 60%), еще 30% – черный и 10% – серый.

Нейтральное трио позволит сделать стильную гостиную / Фото priamurka

Бежевый, серый и коричневый

Бежевый цвет давно стал трендовым, но к нему следует добавить и другие, чтобы интерьер не казался скучным. Это могут быть серый и коричневый.

Разбавьте бежевый другими цветами и вы получите интересный интерьер / Фото remontbp