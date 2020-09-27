Цегляна стіна в інтер'єрі: приклади і фото
Цегляна стіна в інтер'єрі залишається популярним і затребуваним прийомом дизайну.
Як зробити акцент за допомогою цегляної стіни і в якій кімнаті він буде доречний, розповідає dom.ria.
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Як зробити цегляну стіну
- Готова цегляна стіна
- Лицьова цегла
- Цегляний винир
- Імітація цегляної стіни
- Фотошпалери
Цегляна стіна в інтер'єрі залишається в тренді кілька років / Фото homester
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Стіна з цегли
Якщо у вас є необроблена цегляна стіна, можна очистити її від пилу та бруду, затерти і покрити лаком. Так ви отримаєте натуральну цегляну стіну в інтер'єрі.
Цегляна стіна – відмінний акцент у житлі / Фото dom.ria
Цегляний вінір
Це декоративна плитка, яка укладається як звичайний кахель. Цей варіант значно дешевший і простіший, ніж створювати цегляну стіну з нуля.
Завдяки різноманітним видам та кольорам, цегляний акцент підійде для будь-якого приміщення / Фото dom.ria
Шпалери
Ще один досить бюджетний спосіб. Можна вибрати шпалери на будь-який смак: пласкі, фактурні, 3D або під фарбування. Завдяки широкому асортименту, такий варіант стане повноцінною заміною цегляній стіні.
Шпалери – гарна імітація цегляної стіни / Фото dom.ria
Облицювальна цегла
Цей вид цегли значно тонший, ніж звичайний. Цегла є гладка, зістарена, біла, темна и ін. Для монтажу знадобиться клей для укладання каменю.
Широкий асортимент дозволяє вибрати будь-який колір / Фото izi
Цегляна стіна своїми руками
На сьогоднішній день існує безліч варіантів зробити цегляну стіну своїми руками. Це панелі (пластикові чи пінопластові), фасадні термопанелі, імітації з гіпсу, трафарети для декоративної штукатурки. Також можна пофарбувати стіну у будь-який колір і нанести декоративні шви.
Існує безліч варіантів для створення цегляної стіни / Фото dom.ria
Де буде доречною цегляна стіна
Цегляна стіна може освіжити та додати нового погляду будь-якому приміщенню. Найбільш затребувані кімнати для такого акценту – вітальня, кухня та спальня. Головна вимога – стіна має вписуватися у загальний інтер'єр квартири чи будинку.