Спальня – место, в котором должна быть максимально комфортная обстановка. Многое зависит от цвета, ведь он влияет на уют и восприятие помещения.

Какие цвета актуальны для интерьера спальни, рассказывает 24 канал.

Актуально Как обустроить спальню площадью 6 кв. м: реальные фото

Бежевый

Светлые оттенки, в частности, бежевые, создают в помещении ощущение домашнего тепла и уюта. Для того чтобы интерьер не казался блесклым и тусклым, добавьте мягкие цветовые акценты (шторы, подушки, плед, ковер, аксессуары). Также хорошо смотрится сочетание разных фактур и материалов (кожа, лен, велюр, замша).

Бежевые оттенки всегда выигрышно смотрятся в интерьере / Фото design-homes

Серый

Все оттенки серого цвета актуальные и пользуются высоким спросом. Они создают умиротворяющую атмосферу в комнате. Для того чтобы интерьер не выглядел скучно, разбавьте серый яркими контрастами.

Серый цвет создаст особую атмосферу в помещении / Фото design-homes

Читайте Туалетный столик в спальне: лучшие примеры оформления

Розовый

Этот цвет стал трендовым в последние годы. Он поднимает настроение и создает ощущение безопасности в квартире. Обратите внимание на пудровые тона, чтобы помещение не казалось слишком "зефирным". К выбранному оттенку добавьте белый или серый цвет.

Пудровые оттенки придают интерьеру роскошного вида / Фото ivd

Зеленый

Этот цвет ассоциируется с покоем и здоровьем. Его оттенки снимают стресс и позволяют наслаждаться отдыхом. Для спальни лучше использовать приглушенные тона. Они прекрасно сочетаются с белым, бежевым и серым цветом.

Зеленые оттенки в спальне позволят сполна насладиться отдыхом / Фото roomester

Синий

Оттенки синего цвета ассоциируются с морем и чистым небом, создают уют и тепло в спальне. Используются как насыщенные, так и пастельные тона синего цвета.

Синие оттенки придают интерьеру душевности / Фото remontbp