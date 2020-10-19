Лучшие цвета для спальни: какие оттенки актуальны в 2020 году
Спальня – место, в котором должна быть максимально комфортная обстановка. Многое зависит от цвета, ведь он влияет на уют и восприятие помещения.
Какие цвета актуальны для интерьера спальни, рассказывает 24 канал.
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Бежевый
Светлые оттенки, в частности, бежевые, создают в помещении ощущение домашнего тепла и уюта. Для того чтобы интерьер не казался блесклым и тусклым, добавьте мягкие цветовые акценты (шторы, подушки, плед, ковер, аксессуары). Также хорошо смотрится сочетание разных фактур и материалов (кожа, лен, велюр, замша).
Бежевые оттенки всегда выигрышно смотрятся в интерьере / Фото design-homes
Серый
Все оттенки серого цвета актуальные и пользуются высоким спросом. Они создают умиротворяющую атмосферу в комнате. Для того чтобы интерьер не выглядел скучно, разбавьте серый яркими контрастами.
Серый цвет создаст особую атмосферу в помещении / Фото design-homes
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Розовый
Этот цвет стал трендовым в последние годы. Он поднимает настроение и создает ощущение безопасности в квартире. Обратите внимание на пудровые тона, чтобы помещение не казалось слишком "зефирным". К выбранному оттенку добавьте белый или серый цвет.
Пудровые оттенки придают интерьеру роскошного вида / Фото ivd
Зеленый
Этот цвет ассоциируется с покоем и здоровьем. Его оттенки снимают стресс и позволяют наслаждаться отдыхом. Для спальни лучше использовать приглушенные тона. Они прекрасно сочетаются с белым, бежевым и серым цветом.
Зеленые оттенки в спальне позволят сполна насладиться отдыхом / Фото roomester
Синий
Оттенки синего цвета ассоциируются с морем и чистым небом, создают уют и тепло в спальне. Используются как насыщенные, так и пастельные тона синего цвета.
Синие оттенки придают интерьеру душевности / Фото remontbp