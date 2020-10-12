Лучшие стили для ванной комнаты: что всегда актуально
В 2020 году в оформлении ванных комнат преобладают спокойные оттенки, натуральные материалы и экологичность.
Ванную комнату можно оформить в разных стилях. Какие из них актуальны, рассказывает 24 канал.
Читайте Самые удачные цвета для оформления ванной: фото интерьера
Неоклассика
Включает в себя разные направления с элементами роскоши, торжественности, элегантности, с плавностью форм. Стиль предусматривает отделку из натуральных материалов или качественной имитации. Важно: неоклассика подходит для просторных ванных комнат.
Неоклассика придает ванной элегантности / Фото trizio
Современный стиль
Это интерьер без правил. Используются натуральные (или их имитация) материалы и фактуры, элегантные формы и светлые оттенки.
Современный стиль остается актуальным в интерьере ванных комнат / Фото trizio
Интересно Как использовать старые вещи в интерьере
Скандинавский стиль
Спокойный, минималистичный стиль, в котором преобладают белые, молочные и серые оттенки. Их дополняют деревянные элементы, кремовая эмаль, светлый камень. Аксессуары и сантехника – максимально простые. Важно: скандинавский стиль подходит для ванных любой площади.
Скандинавский стиль много лет остается в трендах / Фото trizio
Минимализм
Стиль, который подойдет для любой площади. Ему характерно отсутствие декора и деталей. Интересные формы раковины и мебели – особенность минимализма. Также важно, чтобы в помещении было максимум свободного пространства.
В ванных минимализм стильно смотрится в монохромной палитре / Фото trizio
Экостиль
Еще одно трендовое направление в дизайне ванных. Используются натуральные оттенки и материалы – камень, дерево, галька. Также применяются декоративные элементы – сухоцветы, коряги, ротанговые изделия.
Экостиль – это тренд на натуральность и экологичность / Фото design-homes