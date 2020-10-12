В 2020 году в оформлении ванных комнат преобладают спокойные оттенки, натуральные материалы и экологичность.

Ванную комнату можно оформить в разных стилях. Какие из них актуальны, рассказывает 24 канал.

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Неоклассика

Включает в себя разные направления с элементами роскоши, торжественности, элегантности, с плавностью форм. Стиль предусматривает отделку из натуральных материалов или качественной имитации. Важно: неоклассика подходит для просторных ванных комнат.

Неоклассика придает ванной элегантности / Фото trizio

Современный стиль

Это интерьер без правил. Используются натуральные (или их имитация) материалы и фактуры, элегантные формы и светлые оттенки.

Современный стиль остается актуальным в интерьере ванных комнат / Фото trizio

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Скандинавский стиль

Спокойный, минималистичный стиль, в котором преобладают белые, молочные и серые оттенки. Их дополняют деревянные элементы, кремовая эмаль, светлый камень. Аксессуары и сантехника – максимально простые. Важно: скандинавский стиль подходит для ванных любой площади.

Скандинавский стиль много лет остается в трендах / Фото trizio

Минимализм

Стиль, который подойдет для любой площади. Ему характерно отсутствие декора и деталей. Интересные формы раковины и мебели – особенность минимализма. Также важно, чтобы в помещении было максимум свободного пространства.

В ванных минимализм стильно смотрится в монохромной палитре / Фото trizio

Экостиль

Еще одно трендовое направление в дизайне ванных. Используются натуральные оттенки и материалы – камень, дерево, галька. Также применяются декоративные элементы – сухоцветы, коряги, ротанговые изделия.

Экостиль – это тренд на натуральность и экологичность / Фото design-homes